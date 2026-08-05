LPG New Rule: गॅस ग्राहकांसाठी 16 ऑगस्टची डेडलाईन! eKYC न केल्यास रिफिल आणि सबसिडीवर परिणाम; घरबसल्या eKYC कशी कराल?

LPG Rule Update: देशभरातील LPG गॅस ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे. सर्व घरगुती गॅस कनेक्शनधारकांनी 16 ऑगस्टपूर्वी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन गॅस कंपन्यांनी केले आहे. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास ग्राहकांना गॅस रिफिल बुकिंगमध्ये अडचणी येऊ शकतात. तसेच उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याना सबसिडी मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात तर काही प्रकरणांमध्ये घरगुती दराऐवजी व्यावसायिक दराने सिलेंडर घ्यावा लागू शकतो. .गॅस कंपन्यांच्या मते, e-KYC चा उद्देश प्रत्येक गॅस कनेक्शनची पडताळणी करणे, तसेच बनावट किंवा अनधिकृत कनेक्शन रोखणे आणि सरकारी अनुदान योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे हा आहे. यासाठी सर्व वितरकांना 16 ऑगस्टपर्यंत जास्तीत जास्त ग्राहकांची e-KYC पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..RBI on Inflation: दिवाळीत महागाईचा फटका बसणार? RBI गव्हर्नरांचा मोठा इशारा; कारण काय? .अडचणी वाढणार अनेक भागांमध्ये अजूनही मोठ्या संख्येने ग्राहकांनी e-KYC केलेली नाही. त्यामुळे गॅस एजन्सीकडून फोन कॉल, SMS तसेच प्रत्यक्ष संपर्क साधून ग्राहकांना प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन केले जात आहे. काही ग्राहकांना रिफिल बुकिंग तात्पुरते बंद होण्याबाबतचे संदेशही मिळू लागल्याची माहिती आहे..2016 साली सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा सध्या 10 कोटी लाभार्थी लाभ घेत आहेत. यात त्यांना वर्षाला 4 सिलेंडरवर प्रति सिलेंडर 300 रुपये DBT द्वारे खात्यात जमा केले जातात. याआधी वर्षाला 9 सिलेंडर मिळत होते मात्र जून महिन्यात यात बदल करण्यात आला. त्यामुळे आता जर e-KYC पूर्ण केली नाही तर याचा लाभ घेणाऱ्याना सबसिडी मिळयास अडचणी येऊ शकतात. .e-KYC कशी कराल?ग्राहक आपल्या जवळच्या गॅस एजन्सीला भेट देऊन किंवा संबंधित गॅस कंपनीच्या अधिकृत ऑनलाइन सुविधेद्वारे e-KYC पूर्ण करू शकतात. यासाठी आधार कार्ड, नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांक आणि आवश्यक ओळखपत्रांची पडताळणी केली जाते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ग्राहकाच्या गॅस कनेक्शनची माहिती अद्ययावत केली जाते..Gold Rate Today: RBI च्या निर्णयानंतर ऑगस्ट महिन्यात पहिल्यांदा सोन्याच्या भावात मोठा बदल! आज 10 ग्रॅमचा ताजा भाव किती?.Indian Oil Corp Ltd ने आपल्या X प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट कशी केली असून यात 'eKYC' कशी करता येईल याबाबत माहिती दिली आहे..त्यामुळे कोणत्याही अडचणी टाळण्यासाठी सर्व LPG ग्राहकांनी 16 ऑगस्टपूर्वी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन गॅस कंपन्या आणि वितरकांकडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.