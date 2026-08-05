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LPG New Rule: गॅस ग्राहकांसाठी 16 ऑगस्टची डेडलाईन! eKYC न केल्यास रिफिल आणि सबसिडीवर परिणाम; घरबसल्या eKYC कशी कराल?

August 16 Deadline for LPG: 16 ऑगस्टपूर्वी LPG eKYC पूर्ण न केल्यास गॅस रिफिल बुकिंग आणि सबसिडी मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. घरबसल्या eKYC कशी करायची? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
LPG New Rule

LPG New Rule: Complete eKYC Before August 16 or Risk Losing Subsidy & Refill Benefits

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

LPG Rule Update: देशभरातील LPG गॅस ग्राहकांसाठी महत्त्वाची सूचना जारी करण्यात आली आहे. सर्व घरगुती गॅस कनेक्शनधारकांनी 16 ऑगस्टपूर्वी e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आवाहन गॅस कंपन्यांनी केले आहे. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास ग्राहकांना गॅस रिफिल बुकिंगमध्ये अडचणी येऊ शकतात. तसेच उज्ज्वला योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्याना सबसिडी मिळण्यास अडचणी येऊ शकतात तर काही प्रकरणांमध्ये घरगुती दराऐवजी व्यावसायिक दराने सिलेंडर घ्यावा लागू शकतो.

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