LPG Rules India : एलपीजी वापरणाऱ्यांसाठी मोठा इशारा ! ... तर तुमचं कनेक्शन बंद होऊ शकतं, जाणून घ्या नवीन नियम

मध्यपूर्वेतील सध्याच्या तणावाचा परिणाम अनेक देशांवर होऊ लागला आहे. एलपीजी सिलिंडर्सपासून ते दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंपर्यंत, सर्वच गोष्टी वाढत्या महागाईच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. गॅस आणि तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय येत आहे आणि याचे पडसाद आता भारतातही उमटू लागले आहेत. गॅसच्या वाढते दर आणि अतिरिक्त बुकिंगसारख्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने एलपीजी बुकिंग आणि वितरणाशी संबंधित नियमावली अधिक कडक केली आहे. .डबल कनेक्शन असलेल्यांसाठी नियमहे नवीन नियम १ मे पासून देशभरात लागू झाले आहेत, ही बाब लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. या नवीन नियमांनुसार, जर तुमच्या घरामध्ये एलपीजी सिलिंडर कनेक्शनसोबत आधीच पीएनजी पाईपद्वारे गॅस उपलब्ध असेल, तर तुम्हाला तुमचे एलपीजी कनेक्शन परत लागू शकते. ज्या घरांमध्ये पाईपद्वारे गॅस पुरवठ्याची सुविधा आधीच उपलब्ध आहे, त्यांना एलपीजी सिलिंडरची आवश्यकता नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. परिणामी, अशा परिस्थितीत जर तुम्ही तुमचे कनेक्शन परत केले नाही, तर तेल कंपन्यांना तुमचा गॅस पुरवठा खंडित करण्याचा अधिकार असेल. .Fuel Price Hike India : पेट्रोल-डिझेल प्रति लिटर 4 ते 5 रुपये, तर एलपीजी सिलिंडर 50 रुपयांनी महागणार? पुढील 5 ते 7 दिवसांत सरकार घेणार निर्णय!.आता ई-केवायसी अनिवार्य सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, सर्व एलपीजी धारकांसाठी आधार-आधारित ई-केवायसी आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या वापकर्त्यांचे आधार पडताळणी अद्याप अपूर्ण आहे, त्यांना सिलिंडर पुन्हा भरून मिळणार नाही. पण ज्या वापरकर्त्यांनी त्यांची e-KYC प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण केली आहे, त्यांना ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याची आवश्यकता नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. .पडताळणीनंतरच सिलिंडरची डिलिव्हरी गॅस सिलिंडरच्या वितरणासाठी (डिलिव्हरीसाठी), आता अनेक भागांमध्ये OTP पडताळणी अनिवार्य केली जात आहे. सिलिंडरच्या वितरणाच्या वेळी, तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर एक OTP पाठवला जाईल; हा OTP तुम्हाला सिलिंडर घेऊन आलेल्या कर्मचाऱ्याला सांगावा लागेल. हा OTP सांगितल्यानंतरच सिलिंडर तुमच्या स्वाधीन केला जाईल. .विद्यमान वापरकर्त्यांनाही पडताळणी करणे आवश्यक मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्यांनी जून २०२५ पूर्वी शेवटचा एलपीजी सिलिंडर भरून घेतला होता, अशा घरांना 'संभाव्यतः निष्क्रिय वापरकर्ते' म्हणून वर्गीकृत केले जाण्याची शक्यता आहे. अशा वापरकर्त्यांना नवीन सिलिंडर बुक करण्यापूर्वी त्यांची e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.