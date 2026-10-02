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LPG-PNG Gas Connection: सिलिंडर संपण्याची चिंता मिटणार! आता घरातच मिळणार गॅस; सरकारची मोठी मोहीम, घरबसल्या असा करा अर्ज

No More LPG Cylinder Booking; Know How to Apply for PNG Connection Online: PNG कनेक्शनमुळे LPG सिलेंडर बुकिंग आणि डिलिव्हरीची चिंता कमी होऊ शकते. MyPNG पोर्टलवरून घरबसल्या नवीन PNG कनेक्शनसाठी अर्ज कसा करायचा आणि अर्जाचा स्टेटस कसा तपासायचा, जाणून घ्या.
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LPG-PNG Gas Connection: LPG Cylinder Tension to End? Get PNG Gas at Home; Government Launches Big Drive, Apply Online

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Apply Online for PNG Gas at Home via MyPNG: सध्याच्या जागतिक घडामोडींमुळे LPG गॅसबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यातच दर महिन्याला LPG सिलेंडर बुक करणे, त्याची डिलिव्हरी कधी मिळणार याची वाट पाहणे आणि सिलेंडर संपण्यापूर्वीच पुढील बुकिंग करण्याची चिंता अनेक कुटुंबांना असते. मात्र, आता सरकार या समस्येवर पर्याय म्हणून घराघरात पाइपलाइनद्वारे गॅस पोहोचवण्यावर भर देणार आहे. यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) ‘National PNG Drive 3.0’ सुरू केले आहे.

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