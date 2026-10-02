LPG-PNG Gas Connection: सिलिंडर संपण्याची चिंता मिटणार! आता घरातच मिळणार गॅस; सरकारची मोठी मोहीम, घरबसल्या असा करा अर्ज

Apply Online for PNG Gas at Home via MyPNG: सध्याच्या जागतिक घडामोडींमुळे LPG गॅसबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्यातच दर महिन्याला LPG सिलेंडर बुक करणे, त्याची डिलिव्हरी कधी मिळणार याची वाट पाहणे आणि सिलेंडर संपण्यापूर्वीच पुढील बुकिंग करण्याची चिंता अनेक कुटुंबांना असते. मात्र, आता सरकार या समस्येवर पर्याय म्हणून घराघरात पाइपलाइनद्वारे गॅस पोहोचवण्यावर भर देणार आहे. यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू नियामक मंडळाने (PNGRB) ‘National PNG Drive 3.0’ सुरू केले आहे..देशभरात हे अभियान 1 ऑक्टोबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत राबवले जाणार आहे. याद्वारे सुमारे 50 लाख नवीन घरगुती PNG कनेक्शन देण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, यापूर्वी कनेक्शन घेतले होते. मात्र सध्या वापरात नसलेल्या सुमारे 40 लाख PNG कनेक्शनना पुन्हा सक्रिय करण्याचेही लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..LPG Cylinder Price: 1 ऑक्टोबरला महागल्यानंतर 2 ऑक्टोबरचे गॅस सिलेंडरचे नवे दर जारी; मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात किती भाव?.सिलेंडर बुकिंग आणि डिलिव्हरीची चिंता नाहीPNG म्हणजे Piped Natural Gas. यामध्ये घरात LPG सिलेंडर ठेवण्याची गरज नसते. पाइपलाइनच्या माध्यमातून थेट स्वयंपाकघरापर्यंत गॅस पोहोचवला जातो. त्यामुळे सिलेंडर संपल्यानंतर पुन्हा बुकिंग करणे आणि डिलिव्हरीची वाट पाहणे यासारख्या अडचणी कमी होऊ शकतात.आता PNG कनेक्शन देण्यासाठी सरकारने 1 ऑक्टोबर 2026 रोजी ‘MyPNG’ पोर्टल सुरू केले आहे. या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ग्राहकांना नवीन PNG कनेक्शनसाठी घरबसल्या अर्ज करता येणार आहे. एवढेच नाही, तर केलेल्या अर्जाची स्थिती आणि तक्रारीशी संबंधित माहितीही ऑनलाइन तपासता येईल..PNG कनेक्शनसाठी अर्ज कसा करायचा?MyPNG पोर्टलवर नवीन PNG कनेक्शन घेण्याची संपूर्ण प्राथमिक प्रक्रिया ऑनलाइन ठेवण्यात आली आहे. ग्राहकांना मोबाइल नंबरच्या माध्यमातून OTP व्हेरिफिकेशन करावे लागेल. त्यानंतर कनेक्शनसाठी आवश्यक माहिती भरून संबंधित कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करता येतील.अर्ज करण्याची प्रक्रिया -सर्वप्रथम MyPNG पोर्टलला भेट द्या.मोबाइल नंबर टाकून OTPद्वारे व्हेरिफिकेशन पूर्ण करा.नवीन PNG कनेक्शनसाठी आवश्यक माहिती भरा.मागण्यात आलेली कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करा.सर्व माहिती तपासल्यानंतर अर्ज सबमिट करा.अर्ज केल्यानंतर त्याची स्थिती ऑनलाइन तपासता येईल.पेमेंट, पाइपलाइन इंस्टॉलेशन आणि कनेक्शन अॅक्टिव्हेशनशी संबंधित अपडेट्सही प्रक्रियेदरम्यान पाहता येतील..अर्ज केल्यानंतर लगेच कनेक्शन?MyPNG वरून केलेला अर्ज संबंधित भागातील सिटी गॅस डिस्ट्रीब्युशन कंपनीकडे पाठवला जाईल. त्यानंतर संबंधित गॅस कंपनी त्या परिसरातील PNG पाइपलाइन नेटवर्कची उपलब्धता आणि इतर आवश्यक बाबी तपासून पुढील प्रक्रिया करेल.त्यामुळे केवळ ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर लगेच PNG कनेक्शन मिळेलच असे नाही. कनेक्शन मिळण्यासाठी लागणारा वेळ प्रत्येक भागात वेगवेगळा असू शकतो. संबंधित परिसरात PNG पाइपलाइनचे नेटवर्क किती उपलब्ध आहे, यावर कनेक्शनची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असेल..Gold Rate Today: ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार एवढे रुपये; पाहा ताजा भाव.ऑनलाइन तक्रारMyPNG पोर्टलचा उपयोग केवळ नवीन कनेक्शनसाठी अर्ज करण्यापुरता मर्यादित नाही. PNG कनेक्शनच्या अर्जादरम्यान कोणतीही अडचण आली किंवा प्रक्रियेशी संबंधित समस्या निर्माण झाली, तर ग्राहकांना ऑनलाइन तक्रार नोंदवता येईल. तक्रार दाखल केल्यानंतर त्यावर काय कारवाई झाली, याची माहितीही पोर्टलवर ऑनलाइन पाहता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.