A commercial LPG cylinder at a gas distribution center in India. The latest LPG price cut brings relief to hotels and restaurants
A commercial LPG cylinder at a gas distribution center in India. The latest LPG price cut brings relief to hotels and restaurantsesakal
Personal Finance

LPG Price Cut September 2025: LPG सिलिंडर झाला स्वस्त! दिल्ली-मुंबईत किती घट? तपासा ताजे दर

Latest LPG Price Cut September 2025: New Commercial Cylinder Rates in Delhi, Mumbai, Kolkata & Chennai | एलपीजीच्या 19 किलो व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत 51.50 रुपयांची कपात; दिल्लीत आता 1580 रुपये, घरगुती सिलिंडरच्या किमती स्थिर.
Published on

सप्टेंबर 2025 च्या सुरुवातीला तेल विपणन कंपन्यांनी व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत 51.50 रुपयांची कपात जाहीर केली आहे. ही कपात 19 किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरसाठी लागू असून, घरगुती 14 किलोच्या सिलिंडरच्या किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. नवे दर 1 सप्टेंबर 2025 पासून देशभरात लागू झाले आहेत. ही कपात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, ढाबे आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांसाठी मोठी दिलासादायक ठरली आहे.

Loading content, please wait...
LPG Gas
LPG cylinders
Marathi News Esakal
www.esakal.com