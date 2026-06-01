LPG Cylinder Price Hike : महागाईचा झटका ! एलपीजी सिलिंडरच्या दरात पुन्हा मोठी वाढ; जाणून घ्या घरगुती आणि व्यावसायिक LPG चे ताजे दर

एलपीजी (LPG) ग्राहकांना आज पुन्हा एकदा वाढत्या दरांचा झटका बसला आहे.आज १ जूनपासून, मुंबईमध्ये, व्यावसायिक सिलिंडरचा दर ३,०२४ रुपयांवरून वरून वाढून ३,०६७.५० झाला आहे. तर दिल्लीमध्ये १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची किंमत ३,०७१.५० वरून वाढून ३,११३.५० झाली आहे, ही तब्बल ४२ रूपयांची वाढ आहे. बंगळुरूमध्ये व्यावसायिक सिलिंडर आता ३,१९८ रुपयांना विकला जात आहे. गुजरातच्या अहमदाबाद शहरात, आज घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा दर वाढूनन ९२० रुपये झाला आहे, तर १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरची दर आता ३,१३५ रुपये इतका असणार आहे..चेन्नईमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरचा दर यापूर्वी ३,२३७ रुपये होता, तो आजपासून वाढून ३,२८३ झाला आहे.राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये घरगुती एलपीजी सिलिंडर ९१६.५० ला विकला जात आहे, तर १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलिंडरचा दर ३,१५५ रुपये आहे..युद्ध सुरू झाल्यापासून व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत तब्बल १,३७३ रुपयांची प्रचंड वाढ झाली आहे या आकड्यामध्ये केवळ गेल्या महिन्यात झालेली ९९३ रुपयांची मोठी वाढ देखील समाविष्ट आहे. पण, याच कालावधीत, घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत केवळ ६० ची वाढ झाली आहे. .घरगुती ग्राहकांसाठी दर काय आहेत?दिल्लीसह देशभरातील घरगुती ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे; घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. विशेषतः दिल्लीमध्ये, १४.२ किलोचा घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर ग्राहकांसाठी ₹९१३ लाच उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, ५ किलोचा लहान घरगुती सिलिंडर ₹३३९ ला उपलब्ध आहे. तसेच, १० किलोच्या 'ExtraLite' एलपीजी सिलिंडरची किंमत ₹६५२ निश्चित करण्यात आली आहे. .लहान सिलिंडर्सचे दर ५ किलोच्या बिगर-घरगुती सिलिंडरच्या रिफिलची किंमत ८२१.५० रुपये इतकी आहे, तर नवीन सिलिंडर १,७६५.५० ते १,७७९.५० रुपयांना उपलब्ध आहे. २ किलोच्या FTL सिलिंडरची किंमत १,०६२.५० रुपये निश्चित करण्यात आली असून, त्याच्या रिफिलचा खर्च ३५४.५० रुपये इतका आहे..औद्योगिक सिलिंडर्सही महागले औद्योगिक आणि मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांसाठी, प्रमाणित ४७.५ किलोच्या LPG सिलिंडरच्या दरात १०५ रुपयांची वाढ झाली असून, त्याचा दर आता ७,७७९.५० रुपये इतका झाला आहे. दरम्यान, ४७.५ किलोचा 'Indane Xtratéj' सिलिंडर आता ७,८३६ रुपयांनाला मिळत आहे. .याव्यतिरिक्त, ४२५ किलोच्या मोठ्या LPG सिलिंडरचा दर ६९,६५१ निश्चित करण्यात आला आहे, तर ४२५ किलोचासिलिंडर ७०,१५३ रुपयांना उपलब्ध आहे. ४२५ किलोच्या गंधहीन LPG सिलिंडरचा दर ४६,४९७.५० रुपये इतका आहे.