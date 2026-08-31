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LPG Rules September 2026 : एलपीजी ग्राहकांनो लक्ष द्या! १ सप्टेंबरपासून गॅस सिलिंडरचे ‘हे’ ५ नियम बदलणार

LPG Cylinder Booking Rules : एलपीजी ई-केवायसीची अंतिम मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत असून, ती पूर्ण न केल्यास कनेक्शन तात्पुरते बंद होण्याची शक्यता आहे. ई-केवायसी न करणाऱ्या ग्राहकांना घरगुती दराचा लाभ मिळणार नाही.
LPG Cylinder Booking Rules

How the New LPG Rules May Affect Cons

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

LPG Cylinder Rules: तुम्ही घरात स्वयंपाकासाठी एलपीजी सिलिंडर वापरत असाल तर तुमच्यासाठी काही महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. १ सप्टेंबरपासून एलपीजीशी (LPG) संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत.या नवीन नियमांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे, कारण सरकारद्वारे लागू करण्यात येणाऱ्या या नियमांचा तुमच्या आर्थिक बाबींवर थेट परिणाम होईल.

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