LPG Rules September 2026 : एलपीजी ग्राहकांनो लक्ष द्या! १ सप्टेंबरपासून गॅस सिलिंडरचे ‘हे’ ५ नियम बदलणार

LPG Cylinder Rules: तुम्ही घरात स्वयंपाकासाठी एलपीजी सिलिंडर वापरत असाल तर तुमच्यासाठी काही महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहेत. १ सप्टेंबरपासून एलपीजीशी (LPG) संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत.या नवीन नियमांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे, कारण सरकारद्वारे लागू करण्यात येणाऱ्या या नियमांचा तुमच्या आर्थिक बाबींवर थेट परिणाम होईल..एलपीजीच्या किमतींवर जागतिक बाजारपेठेतील परिस्थितीपासून ते कच्च्या तेलाच्या किमतींपर्यंत विविध घटकांचा परिणाम होतो. याव्यतिरिक्त, जीएसटी (GST) आणि इतर संबंधित खर्चही किंमत ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात..ई-केवायसी एलपीजी ई-केवायसी पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत सुरुवातीला २३ ऑगस्ट होती, परंतु ती वाढवून ३१ ऑगस्ट करण्यात आली. विविध अहवालांनुसार, लाखो ग्राहकांनी अद्याप ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास एलपीजी सिलिंडरचे कनेक्शन तात्पुरते बंद केले जाईल. तसेच, ई-केवायसी पूर्ण केल्याशिवाय तुम्ही घरगुती दराने सिलिंडर खरेदी करण्यास पात्र राहणार नाही; रिपोर्टनुसार, जे ग्राहक ही प्रक्रिया पूर्ण करणार नाहीत, त्यांना घरगुती एलपीजी सिलिंडर व्यावसायिक दराने खरेदी करावे लागू शकतात..सरकार दर महिन्याला एलपीजीच्या किमतींचा आढावा घेते आणि नवीन महिन्याच्या सुरुवातीला त्यात बदल होण्याची शक्यता असते. सध्या, घरगुती एलपीजी सिलिंडरची (१४.२ किलो) किंमत नवी दिल्लीत ९४२ रुपये, कोलकातामध्ये ९६८ रुपये, मुंबईत ९४१ रुपये आणि नोएडामध्ये ९३९ रुपये इतकी आहे..एलपीजी सिलिंडर बुकिंगचे नियममध्य पूर्वेतील तणावामुळे, गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी २५ ते ४५ दिवसांचा विशिष्ट कालावधी निश्चित करण्यात आला होता. शहरी भागातील रहिवाशांसाठी २५ दिवसांचा कालावधी लागू होतो, तर ग्रामीण भागातील रहिवाशांसाठी ४५ दिवसांचा नियम लागू होतो..एलपीजी सिलिंडरसाठी ३० दिवसांचा नियमसरकारने घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजी कनेक्शनबाबत ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. इंडेन गॅस ( , एचपी गॅस (HP Gas) किंवा भारत गॅस यांपैकी कोणतेही कनेक्शन असो, जर तुम्ही पीएनजी (PNG) कनेक्शन घेतले, तर तुम्हाला तुमचे एलपीजी कनेक्शन परत करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.