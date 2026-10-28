मोठी बातमी! नवीन कर्जासाठी CIBIL ची अट नाही... RBI देणार सर्व बँकांना पत्र, शेतकऱ्यांना ५० हजार अनुदान देण्याचेही संकेत

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांची कर्जाची समस्या, पीक विमा, महिला लाभार्थी आणि विविध कर्मचारी वर्गांच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. अखिल भारतीय किसान सभेने मांडलेल्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट लागू करू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र पाठवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढ करण्याबाबतही चर्चा होणार आहे..दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अग्रिम मदतराज्यातील संघर्षमय दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. शासनाच्या मदतीमुळे दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला. अडचणीत असलेल्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याची राज्यभर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यात येणार आहे. या मदतीमुळे शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार मिळणाऱ्या मदतीपेक्षा अधिक लाभ मिळणार आहे. दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करणे आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..पीक कर्ज आणि ५० हजारांच्या अनुदानाबाबत चर्चानमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचे हप्ते शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात येणार आहेत. नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. या अनुदानात वाढ करण्याच्या मागणीवर कर्जमाफीसाठी स्थापन करण्यात आलेला मंत्रिगट चर्चा करणार आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन याबाबत योग्य निर्णय घेतला जाईल.नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट घालण्यात येऊ नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले..लाडकी बहीण योजनेतील थकीत हप्त्यांबाबत निर्देशमुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या महिलांचे थकीत हप्ते तातडीने देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नवीन लाभार्थी आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न झालेल्या आदिवासी भागातील महिलांच्या प्रकरणांबाबतही सरकार सकारात्मक विचार करणार आहे. महिलांसाठी विविध योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक महिलांना लाभ दिला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले..Nanded Farmer Death: बंद खोली, बाहेरून कुलूप; सीसीटीव्हीही नाहीत! ;नांदेडला फायनान्स कंपनीमध्ये शेतकरी मृत्यू प्रकरणात संशयाला वाव, तिघे ताब्यात.पीक विमा, हिरडा खरेदी आणि कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यापीक विम्यासाठी पूर्वी लागू असलेले ट्रिगर पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीची संबंधित विभागामार्फत तपासणी करून निर्णय घेण्यात येईल. बाळ हिरड्याची आदिवासी विकास महामंडळामार्फत होणारी खरेदी पूर्ववत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच बाळ हिरड्याचा किमान आधारभूत दरामध्ये समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यासही सांगण्यात आले.शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या दरमहा २,५०० रुपयांच्या मानधनात एक हजार रुपयांची वाढ करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. पेसा गावांतील मोबिलायझर महिलांचे मानधन थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाने तपासणी करून कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. संबंधित ग्रामसभांशी चर्चा करून विद्यमान शासन निर्णयांचे एकत्रीकरण करावे आणि दीर्घकालीन विचारातून योग्य शासन निर्णय काढावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले..रोजगार सेवक, बांधकाम कामगार आणि कृषी पंपांच्या प्रश्नांवरही चर्चाग्राम रोजगार सेवकांचे मानधन ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा करण्याऐवजी त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्याबाबत संबंधित विभागाने तपासणी करून कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्यानुसार बांधकाम कामगारांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे स्वरूप निश्चित करण्याची सूचना करण्यात आली. बांधकाम कामगारांसाठी वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना सुरू करण्याबाबतही सरकार सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.वर्धा जिल्ह्यात कृषी पंपाच्या वीजजोडणीसाठी मागणीपत्र भरूनही जोडणी न मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणांची तपासणी करून कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सौरऊर्जेवर आधारित कृषी पंप सुरू केलेल्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची सविस्तर चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासही संबंधितांना सांगण्यात आले..Farmer Relief: दिवाळीपूर्वी दीड कोटी शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपये, अटी शर्तींसह मदत; कोण पात्र आणि अपात्र?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.