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मोठी बातमी! नवीन कर्जासाठी CIBIL ची अट नाही... RBI देणार सर्व बँकांना पत्र, शेतकऱ्यांना ५० हजार अनुदान देण्याचेही संकेत

Maharashtra Farmer Loan Update: CIBIL Requirement for New Crop Loans: देवेंद्र फडणवीस यांची शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा! नवीन पीक कर्जासाठी सिबिलची अट हटवण्याबाबत पत्र, दुष्काळग्रस्तांना मदत आणि ५० हजारांच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत चर्चा.
Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis chairs a meeting with representatives of the All India Kisan Sabha to discuss farmer loan issues, drought relief, crop insurance, and other public welfare demands

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis chairs a meeting with representatives of the All India Kisan Sabha to discuss farmer loan issues, drought relief, crop insurance, and other public welfare demands

esakal

Sandip Kapde
Updated on

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांची कर्जाची समस्या, पीक विमा, महिला लाभार्थी आणि विविध कर्मचारी वर्गांच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. अखिल भारतीय किसान सभेने मांडलेल्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. नवीन पीक कर्ज देताना सिबिलची अट लागू करू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून सर्व बँकांना पत्र पाठवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानात वाढ करण्याबाबतही चर्चा होणार आहे.

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