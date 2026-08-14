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Maruti Suzuki Offer: ऑगस्टमध्ये कार खरेदीची मोठी संधी! तब्बल 1.85 लाखांपर्यंत फायदा; Grand Vitara, Balenoसह कोणत्या कारवर किती ऑफर?

Maruti Suzuki Cars Discounts: ऑगस्टमध्ये Maruti Suzuki च्या अनेक लोकप्रिय कारवर कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज आणि स्क्रॅपेजसह आकर्षक फायदे मिळत आहेत. Grand Vitara, Baleno, Invicto, XL6, Jimny आणि Fronxवर किती फायदा मिळतो? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
Maruti Suzuki August Offers

Maruti Suzuki August Offers: Get Benefits Up to ₹1.85 Lakh on These Cars

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Car Discount Offers: तुम्ही जर कार डी घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki) ने आपल्या अनेक मॉडेल्सवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज किंवा स्क्रॅपेज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट आणि इन्स्टिट्यूशनल ऑफरचा समावेश आहे.

दरम्यान, हे फायदे प्रत्येक शहर, डीलर, कारचा व्हेरिएंट आणि उपलब्ध स्टॉकनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे कार बुक करण्यापूर्वी जवळच्या मारुती सुझुकी डीलरकडून ऑफरची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. आता पाहुयात कोणत्या कारवर काय ऑफर आहे.

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