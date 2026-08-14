Maruti Suzuki Offer: ऑगस्टमध्ये कार खरेदीची मोठी संधी! तब्बल 1.85 लाखांपर्यंत फायदा; Grand Vitara, Balenoसह कोणत्या कारवर किती ऑफर?

Car Discount Offers: तुम्ही जर कार डी घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये कार खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी मारुती सुझुकी (Maruti Suzuki) ने आपल्या अनेक मॉडेल्सवर आकर्षक ऑफर्स जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज किंवा स्क्रॅपेज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट आणि इन्स्टिट्यूशनल ऑफरचा समावेश आहे.दरम्यान, हे फायदे प्रत्येक शहर, डीलर, कारचा व्हेरिएंट आणि उपलब्ध स्टॉकनुसार बदलू शकतात. त्यामुळे कार बुक करण्यापूर्वी जवळच्या मारुती सुझुकी डीलरकडून ऑफरची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे. आता पाहुयात कोणत्या कारवर काय ऑफर आहे. .Maruti Suzuki Invictoमारुती सुझुकीच्या Invicto या मॉडेलवर ऑगस्टमध्ये सर्वाधिक म्हणजे तब्बल 1.55 लाखांचा डिस्कॉऊंट मिळत आहेत. यात 55,000 रुपये कॅश डिस्काउंट, 50,000 पर्यंत एक्सचेंज किंवा स्क्रॅपेज बोनस, 30,000 रुपये लॉयल्टी अपग्रेड आणि 20,000 रुपये इन्स्टिट्यूशनल ऑफरचा समावेश आहे.Invicto कारची मुळ किंमत 24.97 लाख ते 28.61 लाख रुपये आहे. ही कंपनीच्या सर्वात महागड्या आणि प्रीमियम गाड्यांपैकी एक असून थेट Toyota Innova Hycross सोबत स्पर्धा करत आहे..Maruti Suzuki Grand Vitaraमारुती सुझुकी Grand Vitara च्या विविध व्हेरिएंटवर ऑगस्टमध्ये चांगले ऑफर्स मिळतं आहे. यातील एंट्री-लेवल Sigma पेट्रोल व्हेरिएंटवर सुमारे 1.30 लाखांपर्यंतचे फायदे मिळत आहेत. तर Delta पेट्रोल व्हेरिएंटवर 1.20 लाखांपर्यंत फायदा दिला जात आहे. Zeta, Alpha आणि AWD व्हेरिएंटवरही 1.20 लाखांपर्यंत फायदे आहेत. यासोबत 5 वर्षांची एक्स्टेंडेड वॉरंटीही मिळत आहे.दरम्यान, Grand Vitara च्या स्ट्रॉंग हायब्रिड मॉडेलवर 1.25 लाख रुपयांपर्यंतची ऑफर दिली जात आहे. दिल्लीमध्ये या मॉडेलवर रोड टॅक्सवर देखील सूट देण्यात आली आहे त्यामुळे ह्या कारवर तब्बल 1.85 लाख रुपयांपर्यंत सूट आणि 5 वर्षांची एक्स्टेंडेड वॉरंटीही दिली जात आहे.या कारच्या CNG व्हेरिएंटवर 95,000 ते 1.05 लाखपर्यंत सूट दिली जात आहे. Grand Vitara ची CNG कारची किंमत 10.77 लाख ते 19.57 लाख आहे..Gold Rate Today: सोन्याच्या भावात घसरण! स्वातंत्र्यदिनाआधी सलग दुसऱ्या दिवशी सोनं स्वस्त; पाहा ताजा भाव.Maruti Suzuki XL6मारुती सुझुकीची प्रीमियम 6 सीटर MPV XL6 वर या महिन्यात 50,000 रुपयांची सूट दिली जात आहे. हे सूट पेट्रोल आणि CNG दोन्ही व्हेरिएंटसाठी आहेत. यामध्ये 20,000 रुपये कॅश डिस्काउंटसह एक्सचेंज किंवा स्क्रॅपेज बेनिफिट आणि 10,000 रुपये इन्स्टिट्यूशनल ऑफरचा समावेश आहे. XL6 ची किंमत 11.57 लाख ते 14.37 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. ही Maruti Ertiga ची प्रीमियम कार आहे..Maruti Suzuki Jimnyज्या लोकांना ऑफ-रोड SUV घेण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी Jimny वरही ऑफर आहे. ऑगस्टमध्ये तिच्या सर्व व्हेरिएंटवर 35,000 रुपये कॅश डिस्काउंट दिला जात आहे. Jimny ची किंमत 12.39 लाख ते 14.37 लाख आहे. ऑफ-रोड पॉवरमुळे लोकांमध्ये या गाडीची क्रेझ वाढली आहे..Maruti Suzuki Balenoमारुती सुझुकी Nexa रेंजमधील सर्वाधिक लोकप्रिय Baleno वर पेट्रोल मॅन्युअल आणि AMT व्हेरिएंटसाठी 30,000 रुपयांपर्यंत सूट मिळत आहेत. तर CNG व्हेरिएंटवर 25,000 रुपयांपर्यंत सूट मिळत आहे. Baleno ची किंमत 5.99 लाख ते 9.17 लाख आहे..8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठं अपडेट! अहवाल कधी येणार? पगारवाढ कधी? संसदेत सरकारने दिली माहिती .Maruti Suzuki Fronxमारुती सुझुकी Fronx वरही ऑगस्टमध्ये मोठ्या ऑफर आहेत. Turbo-Petrol व्हेरिएंटवर 20,000 पर्यंतचा फायदा मिळत असून, यात कॅश डिस्काउंट, एक्सचेंज बेनिफिट, स्क्रॅपेज आणि इन्स्टिट्यूशनल ऑफरचा समावेश आहे. तर रेग्युलर पेट्रोल आणि CNG व्हेरिएंटवरही 15,000 रुपायांपर्यंतचा सगळा डिस्काउंट दिला जात आहे. Fronx ची किंमत 6.85 लाख ते 11.84 लाख आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.