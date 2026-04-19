LPG Demand Drop India : देशात 'एलपीजी'ची मागणी घटली, वाढत्या दरांचा ग्राहकांवर ताण? नेमकं कारण काय...

मध्यपूर्वेतील सध्याच्या तणावाचा देशाच्या एलपीजी वापरांवर परिणाम होऊ लागला आहे. पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही ग्राहकांवर परिणाम झाला झाला आहे, परिणामी मार्च महिन्यात गॅसच्या वापरात घट नोंदवली गेली आहे. .अधिकृत आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात एलपीजीचा वापर २.३७९ दशलक्ष टन इतका राहिला. गेल्या वर्षी याच कालावधीत वापरल्या गेलेल्या २.७२९ दशलक्ष टनांच्या तुलनेत ही सुमारे १२.८ टक्क्यांची घट दर्शवते. . ही आकडेवारी काय दर्शवते? अधिकृत आकडेवारीवरून एलपीजीच्या मागणीत स्पष्ट घट झाल्याचे दिसून येते. 'पेट्रोलियम प्लॅनिंग अँड ॲनालिसिस सेल'च्या (PPAC) माहितीनुसार, मार्च महिन्यात घरगुती वापरासाठीच्या गॅसची विक्री ८.१ टक्क्यांनी घटून २.२१९ दशलक्ष टनांवर आली. घरगुती गॅस विभागात सुमारे ४८ टक्क्यांची घट दिसून आली, तर 'बल्क एलपीजी'च्या (मोठ्या प्रमाणावरील गॅस) विक्रीत ७५.५ टक्क्यांची प्रचंड घट नोंदवली गेली. .ही आकडेवारी असे सुचवते की, एकूण गॅस वापर अजूनही दबावाखाली आहे. पण सरकारचा असा दावा आहे की पुरवठ्यात कोणतीही कमतरता नाही आणि घरगुती ग्राहकांच्या गरजा पूर्णपणे पूर्ण केल्या जात आहेत..वार्षिक मागणीत मोठी वाढ संपूर्ण आर्थिक वर्षाचा विचार करता, एकूण एलपीजी वापरामध्ये सुमारे ६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. हा आकडा जवळपास ३३.२१२ दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचला असून, या इंधनाची मागणी दीर्घकाळापासून सातत्याने वाढत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. लाकूड आणि इतर पारंपारिक इंधनांना पर्याय म्हणून स्वच्छ ऊर्जेचा (Clean Energy) स्वीकार करण्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या सरकारच्या धोरणामुळेही ही वाढ दिसून आली असावी..दरम्यान, 'एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल'च्या (ATF) वापरामध्ये कोणताही लक्षणीय बदल दिसून आला नाही; याउलट पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत चांगली वाढ नोंदवली गेली, जी या क्षेत्रातील एकूण विस्ताराचे प्रतिबिंब दर्शवते. तरीही, पश्चिम आशियातील तणाव आणि होर्मुझलसामुद्रधुनी बंद होण्याची संभाव्य शक्यता यामुळे देशाच्या ऊर्जेच्या गरजांवर दबाव निर्माण झाला आहे.