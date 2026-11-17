महेंद्रसिंग धोनीने आयपीएलमध्ये खेळाडू म्हणून निवृत्ती घेतल्याची बातमी समोर आल्यानंतर चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. मात्र, धोनी आता केवळ क्रिकेटपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. त्याने विविध व्यवसायांमध्येही गुंतवणूक केली आहे. यातीलच एका कंपनीचा लवकरच शेअर बाजारात प्रवेश होणार आहे. ही कंपनी म्हणजे चेन्नईस्थित ड्रोन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गरुड एरोस्पेस. धोनीच्या गुंतवणुकीमुळे या कंपनीच्या आयपीओकडेही लक्ष लागलं आहे..गरुड एरोस्पेस आपल्या आयपीओच्या माध्यमातून सुमारे एक हजार कोटी रुपये उभारण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये ७५० कोटी रुपयांचे नवीन शेअर्स जारी केले जाणार असून, २५० कोटी रुपयांचे शेअर्स ऑफर फॉर सेलच्या माध्यमातून विकले जाणार आहेत. या आयपीओला सेबीची मंजुरी मिळाल्याची माहिती आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ११८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला होता. तर याच काळात १७.५ कोटी रुपयांचा नफाही नोंदवला होता..MS Dhoni Retire : महेंद्रसिंग धोनीने '7' चे गणित इथेही गाठले; चेपॉकवर निवृत्तीचे स्वप्न अपूर्ण राहिले, शेवटचा सामना कुठे व केव्हा खेळला? \n.कंपनीच्या आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालात धोनीशी संबंधित गुंतवणुकीची माहिती देण्यात आली आहे. त्यानुसार, १२ मे २०२२ रोजी कंपनीने धोनीसोबत ब्रँड एंडोर्समेंटचा करार केला होता. दोन वर्षांच्या कालावधीत सहा दिवस सेवा देण्याच्या बदल्यात त्याला सात कोटी रुपये देण्याचे ठरले होते. याच दिवशी धोनीसोबत राइट टू सबस्क्राइब (RTS) करारही करण्यात आला. या करारानुसार, ३१ मार्च २०२६ रोजी संपलेल्या आर्थिक कालावधीत कंपनीने धोनीला १,०२५ शेअर्स दिले. या शेअर्सची एक्सरसाइज प्राइस प्रति शेअर २०,४२९.०७ रुपये होती. मात्र, सध्या धोनीकडे कंपनीचे किती शेअर्स आहेत, याबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही..MS Dhoni Retire: महेंद्रसिंग धोनीने त्याचा निवृत्तीचा निर्णय CSK ला केव्हा आणि कसा कळवला? म्हणाला, माझं नाव त्यात लिहा... .धोनीने केवळ ड्रोन क्षेत्रातच नव्हे, तर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फिनटेक, स्पोर्ट्स टेक्नॉलॉजी आणि इतर व्यवसायांमध्येही गुंतवणूक केली आहे. ब्लूस्मार्ट, खाताबुक, कार्स२४, ईमोटोरॅड, शाका हॅरी आणि ७इंक ब्रूज यांसारख्या कंपन्यांशी त्याचे नाव जोडले गेले आहे. दरम्यान, दुखापतींमुळे मागील काही वर्षांत आयपीएलमधील त्याचा सहभाग मर्यादित झाला होता. २०२० मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटला अलविदा करणाऱ्या धोनीची आता आयपीएलमधील खेळाडू म्हणूनही कारकीर्द संपली आहे. मात्र, चेन्नई सुपर किंग्ससोबत तो मेंटॉर म्हणून जोडलेला राहणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.