Credit Card Scheme: मोदी सरकार देत आहे क्रेडिट कार्ड, मर्यादा ५ लाख रुपये, 'या' लोकांसाठी आनंदाची बातमी

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. यापैकी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे MSME साठी क्रेडिट कार्ड सुविधा. ही योजना लघु आणि मध्यम उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ प्रदान करते. या क्रेडिट कार्डची मर्यादा तब्बल ५ लाख रुपये आहे, ज्यामुळे उद्योजकांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे..केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना उद्यम पोर्टलवर नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योजकांसाठी ५ लाख रुपये मर्यादेच्या क्रेडिट कार्डची घोषणा केली. या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षात १० लाख क्रेडिट कार्ड वितरित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना MSME क्षेत्राला सशक्त करण्यासाठी आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, या योजनेचा मुख्य उद्देश लघु उद्योजकांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे आणि त्यांच्या व्यवसायाला बळ देणे हा आहे..SME क्रेडिट कार्डची वैशिष्ट्येSME क्रेडिट कार्ड उद्योजकांना रोजच्या व्यवसायाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य पुरवते. यामध्ये उपकरणे खरेदी, मालाची खरेदी आणि इतर व्यावसायिक खर्चांचा समावेश आहे. हे क्रेडिट कार्ड खर्चावर लक्ष ठेवण्यास आणि त्यांचे नियमन करण्यास मदत करतात. यामुळे उद्योजकांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन करणे सोपे होते. या कार्डांद्वारे उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी आवश्यक असलेली लवचिकता मिळते..रिवॉर्ड्स आणि सुविधांचा लाभSME क्रेडिट कार्ड अनेक आकर्षक सुविधांसह येतात. यामध्ये रिवॉर्ड पॉइंट्स, कॅशबॅक आणि इतर ऑफर्सचा समावेश आहे. काही कार्डांवर टर्म लोन आणि री-पेमेंटवर सवलती मिळतात. याशिवाय, या कार्डांचा जबाबदारीने वापर केल्यास उद्योजकांना मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री तयार करण्यास मदत होते. विशेष म्हणजे, काही क्रेडिट कार्ड ४५ ते ५० दिवसांचा ब्याजमुक्त कालावधी देतात, ज्यामुळे व्यवसायांना अल्पकालीन भांडवलाची गरज भागवता येते. याशिवाय, स्पर्धात्मक व्याजदरांवर EMI सुविधाही उपलब्ध आहे, ज्यामुळे आर्थिक नियोजन अधिक सुलभ होते..Mohan Bhagwat : शिक्षण आणि आरोग्य सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर...! मोहन भागवत यांनी टोचले सरकारचे कान; नेमके काय म्हणाले?.कोणत्या बँका देतात ही सुविधा?भारतातील अनेक नामांकित बँका MSME साठी खास डिझाइन केलेली क्रेडिट कार्ड्स प्रदान करतात. यामध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC बँक, Axis बँक, Kotak Mahindra बँक, Standard Chartered बँक आणि IndusInd बँक यांचा समावेश आहे. या बँका उद्योजकांच्या गरजेनुसार विविध प्रकारची क्रेडिट कार्ड्स आणि त्यांच्याशी संबंधित सुविधा देतात. उद्योजकांनी आपल्या व्यवसायाच्या गरजांनुसार योग्य कार्ड निवडणे आवश्यक आहे..MSME साठी का आहे ही योजना महत्त्वाची?भारताच्या अर्थव्यवस्थेत MSME क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे. हे क्षेत्र लाखो लोकांना रोजगार देते आणि देशाच्या GDP मध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते. अशा परिस्थितीत, या क्षेत्राला आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी क्रेडिट कार्ड योजना अत्यंत उपयुक्त ठरेल. ही योजना लघु उद्योजकांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि व्यवसाय वाढवण्याची संधी देईल. याशिवाय, ब्याजमुक्त कालावधी आणि EMI सुविधेमुळे उद्योजकांना त्यांच्या खर्चाचे नियोजन करणे सोपे होईल..Maharashtra Government : तलाठ्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांशी थेट भेट; ई-हक्क प्रणालीतील कामे मुदतीत मार्गी न लावणाऱ्यांना अनोखे ‘बक्षीस’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.