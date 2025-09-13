Personal Finance

Credit Card Scheme: मोदी सरकार देत आहे क्रेडिट कार्ड, मर्यादा ५ लाख रुपये, 'या' लोकांसाठी आनंदाची बातमी

MSME Credit Card Scheme: Lakh Limit to Boost Small Business Growth | मोदी सरकारने MSME साठी ५ लाख मर्यादेचे क्रेडिट कार्ड जाहीर केले, ज्यामुळे लघु व्यवसायांना आर्थिक बळ मिळेल.
Credit Card
Credit Card Sakal
Sandip Kapde
Updated on

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केल्या आहेत. यापैकी एक महत्त्वपूर्ण योजना म्हणजे MSME साठी क्रेडिट कार्ड सुविधा. ही योजना लघु आणि मध्यम उद्योजकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक पाठबळ प्रदान करते. या क्रेडिट कार्डची मर्यादा तब्बल ५ लाख रुपये आहे, ज्यामुळे उद्योजकांना व्यवसाय वाढवण्यासाठी मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.

