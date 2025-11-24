New Labour Laws : नवीन कायद्यामुळे ग्रॅच्युइटी वाढणार, पण तुमच्या हातात येणार कमी पगार! 'हे आहे कारण'

Gratuity Up but Take-Home Salary Down : केंद्र सरकारने शुक्रवारी चार लेबर कोड्स लागू केले. या नव्या नियमांमुळे वेतन, रजा, कामाचे तास आणि सुरक्षा यासारख्या मूलभूत बाबींमध्ये बदल झाले आहेत. हे कायदे कायमस्वरूपी, कंत्राटी तसेच मीडिया, प्लांटेशन, फॅक्टरीमध्ये काम करणाऱ्यांसारख्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांवर लागू होतात..नवीन वेतन नियमांनुसार, कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार हा सीटीसीच्या (CTC) किमान 50% ठेवणे बंधनकारक आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार यामुळे अनेक कंपन्यांना पगाराची रचना बदलावी लागू शकते. याचा थेट परिणाम पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीमध्ये वाढ होईल आणि अनेक कर्मचाऱ्यांचा हातात येणारा पगार (टेक-होम पगार) कमी होऊ शकतो..हातात येणारा पगार का कमी होऊ शकतो?नवीन वेतन नियम लागू झाल्यापासून अनेक कर्मचाऱ्यांना बेसिक पगार, PF कपात आणि हातात मिळणाऱ्या पगाराबद्दल प्रश्न पडले आहेत. कारण PF आणि ग्रॅच्युइटी बेसिक पगारावर मोजली जाते. त्यामुळे आता बेसिक पगार वाढताच PF आणि ग्रॅच्युइटी दोन्ही आपोआप वाढणार. परिणामी वाढीव कपात CTC मधूनच होणार असल्याने हातात मिळणारी रक्कम कमी होऊ शकते. Accord Jurisचे अॅलाय रझवी यांनी इंडिया टुडे ला सांगितले की, "नवीन कायद्यानुसार कंपनी पगार पुनर्रचना कशी करते यावर हातात येणारा पगार अवलंबून आहे. जर कंपनी वाढलेल्या PF आणि ग्रॅच्युइटीचा भार कर्मचाऱ्यावरच सोडत असेल आणि पगार वाढवत नसेल, तर हाती येणारा पगार घटणार आहे.”.New Labour Rules for Women Workers : महिला आणि गिग कामगारांसाठी मोठी खुशखबर! आजपासून नवे नियम लागू! जाणून घ्या काय सुविधा मिळणार? .निवृत्ती सुरक्षा वाढणार, पण मासिक पगार कमी नव्या नियमांमध्ये वेतनाची एकसमान व्याख्या करण्यात आली आहे. यामुळे ग्रॅच्युइटी आणि PF वाढल्याने कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती सुरक्षितता अधिक सुरक्षित होईल. परंतु, जर कंपन्यांनी खर्च कमी करण्यासाठी भत्त्यांमध्ये कपात करून वेतनरचना बदलली, तर कर्मचाऱ्यांच्या हातात मिळणाऱ्या पगारात घट होऊ शकते, असे इंडियन स्टाफिंग फेडरेशनच्या कार्यकारी संचालक सुचित्रा दत्ता यांनी इकॉनॉमिक टाइम्सला सांगितले..पगार ते सुरक्षा… Labour Law बदलांनी तुमची कमाई, सुट्टी, सुरक्षा… सगळं बदलणार! विषय पैशांचा, बातमी तुमच्या कामाची.ग्रॅच्युइटी वाढण्याची शक्यतातज्ञांच्या मते, नवीन लेबर कोड लागू झाल्यानंतर ग्रॅच्युइटीची रक्कम वाढण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण ग्रॅच्युइटी वेतनावर आधारित असेल ज्यात घर भत्ताआणि प्रवास भत्ता वगळता बेसिक पगार आणि इतर सर्व भत्ते समाविष्ट केले जातील. त्यामुळे बेसिक पगारात वाढ झाल्यानंतर हातात येणारा पगार जरी कमी असला तरी ग्रॅच्युइटीमध्ये वाढ होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.