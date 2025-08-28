Personal Finance

EPFO 3.0: कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! EPFOमध्ये होणार 5 मोठे बदल

EPFO 3.0: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) देशातील सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा संस्थांपैकी एक आहे. सध्या 8 कोटींपेक्षा जास्त कामगार व कर्मचारी ईपीएफओशी जोडलेले आहेत.
राहुल शेळके
  • ईपीएफओ लवकरच ईपीएफओ 3.0 नावाचे नवे डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करणार असून यामुळे 8 कोटींपेक्षा जास्त सदस्यांना फायदा होणार आहे.

  • सदस्यांना एटीएम व यूपीआयद्वारे थेट पीएफ रक्कम काढण्याची सुविधा मिळणार आहे.

  • तसेच ऑनलाईन क्लेम अपडेट व मोबाईलवर सर्व सेवा उपलब्ध होणार आहेत.

आता या सर्व सदस्यांसाठी महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. ईपीएफओ लवकरच ईपीएफओ 3.0 नावाचे नवे डिजिटल प्लॅटफॉर्म सुरू करणार असून, यातून सदस्यांना अनेक फायदे मिळणार आहेत.

