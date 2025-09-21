GST Rate Cuts: उद्यापासून GST चे नवीन स्लॅब... AC, TV आणि वाहन खरेदीवर किती बचत होणार? थेट आकडा वाचा

उद्यापासून 22 जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत. त्यामुळे रोजच्या वापरातील अनेक गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. यामध्ये तूप, साबण, शाम्पू ते इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमतीदेखील कमी होणार आहेत. एसी, फ्रिज तसेच दुचाकी गाड्यांचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे देशातील लाखो लोकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे..सामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणामकेंद्र सरकारने जीएसटी स्लॅबमध्ये बदल केले आहेत. त्यामुळे याचा थेट सामान्य नागरिकांच्या खिशावर परिणाम होणार आहे.दुचाकी आणि कारच्या किंमतीदेखील कमी होऊ शकतात. सरकारने जीएसटी कौन्सिलच्या ५६व्या बैठकीत हा निर्णय घेतला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ३ सप्टेंबर रोजी अशी घोषणा केली होती..स्लॅबचे प्रकारसरकारने जीएसटीचे ५ टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार स्लॅब कमी करून केवळ दोन स्लॅब केले आहेत. ५ टक्के आणि १८ टक्के. याशिवाय लक्झरी उत्पादनांसाठी ४० टक्क्यांचा विशेष स्लॅब तयार करण्यात आला आहे. हे बदल लागू झाल्यानंतर साबण, शाम्पू, अन्नपदार्थ आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती कमी होणार आहेत..Smart TV Offers : 15 हजारचा स्मार्ट टीव्ही आता फक्त 5 हजारात; GST कपातीनंतर उतरले दर, सर्व ऑफर्स पाहा एका क्लिकवर.टीव्ही आणि एसीच्या किंमती किती कमी होतील?इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील जीएसटी आता २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे एसीच्या किंमती १५०० ते २००० रुपयांनी स्वस्त होऊ शकतात. टीव्हीबद्दल सांगायचे झाल्यास, ३२ इंची एलईडी टीव्हीची किंमत समजा २०,००० रुपये असेल तर पूर्वी २८ टक्के जीएसटीनुसार ५६०० रुपये कर लागायचा. आता १८ टक्क्यांनुसार ३६०० रुपये होईल म्हणजेच किमतीत २००० रुपयांची घट होणार आहे. याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे..कार आणि बाईकच्या किंमती किती कमी होतील?मध्यम आकाराच्या चारचाकी वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी आकारला जात होता. तो देखील आता १८ टक्के होणार आहे. त्यामुळे ६०,००० ते १ लाख रुपयांनी किंमती कमी होऊ शकतात. त्यामुळे आता सणासुदीच्या काळात खरेदीचा विचार असेल तर ग्राहकांची मोठी आर्थिक बचत होणार आहे..GST Council: सणासुदीला नागरिकांना दिलासा! जीएसटी कपात जाहीर, २२ सप्टेंबरपासून 'इतका' कर आकारला जाणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.