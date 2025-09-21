Personal Finance

GST Rate Cuts: उद्यापासून GST चे नवीन स्लॅब... AC, TV आणि वाहन खरेदीवर किती बचत होणार? थेट आकडा वाचा

After the GST cut there will be a big reduction in prices of electronic goods and vehicles| जीएसटी कपातीनंतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आणि वाहनांच्या किमतीत मोठी घट होणार आहे. तुम्ही खरेदीचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे.
GST Rate Cuts (photo - AI)

GST Rate Cuts (photo - AI)

esakal

Sandip Kapde
Updated on

उद्यापासून 22 जीएसटीचे नवे दर लागू होणार आहेत. त्यामुळे रोजच्या वापरातील अनेक गोष्टी स्वस्त होणार आहेत. यामध्ये तूप, साबण, शाम्पू ते इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमतीदेखील कमी होणार आहेत. एसी, फ्रिज तसेच दुचाकी गाड्यांचाही यात समावेश आहे. त्यामुळे देशातील लाखो लोकांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे.

GST
GST impact on inflation
GST Council Decisions
GST rate cut on vehicles

