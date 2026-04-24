New Labour Code: पगाराचं गणित बदलणार! हातात येणारा पगार कमी होणार? PF वर काय परिणाम? समजून घ्या पूर्ण गणित

In Hand Salary: 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झालं आहे आणि त्याचबरोबर नवीन कामगार कायद्याबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. हा कायदा पूर्णपणे लागू झाल्यास त्याचा थेट परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या सॅलरीवर होऊ शकतो. नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या पगारातील 'वेजेस' (बेसिक सॅलरी + डीए) हे एकूण वेतनाच्या (CTC) किमान 50 टक्के असणे अपेक्षित आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की कंपन्या सरळ बेसिक सॅलरी 50% करतील. .खरं तर कंपन्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल करतील. CTC कदाचित तसाच राहील, पण त्यातील अलाउंस आणि इतर घटकांमध्ये फेरबदल होईल. त्यामुळे टेक-होम सॅलरी (हातात मिळणारा पगार) कमी होण्याची शक्यता आहे..Gold Rate Today: सोनं-चांदीत मोठी घसरण! सलग पाचव्या दिवशी सोनं स्वस्त; आजचा भाव किती? .सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये काय बदल होईल?नियमांनुसार, जर तुमच्या पगारातील अलाउंस (जसे HRA, ट्रॅव्हल, बोनस) 50% पेक्षा जास्त असतील, तर अतिरिक्त रक्कम 'वेजेस'मध्ये धरली जाईल. यामुळे -PF आणि ग्रॅच्युटीची रक्कम वाढेलरिटायरमेंटसाठी बचत जास्त होईलमात्र, दरमहा मिळणारा पगार कमी होऊ शकतो. .कंपन्यांची भूमिका काय असेल?तज्ज्ञांच्या मते, कंपन्या थेट बेसिक सॅलरी वाढवण्याऐवजी अलाउंस कमी करून संतुलन साधतील. यामुळे त्या नियमांचे पालनही करतील आणि खर्चही नियंत्रणात ठेवतील. जर बेसिक सॅलरी अचानक वाढवली, तर PF, NPS आणि ग्रॅच्युटीवरील खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो..टॅक्सवर काय परिणाम?या बदलाचा परिणाम तुम्ही कोणती टॅक्स प्रणाली निवडता यावर अवलंबून असेल.जुन्या टॅक्स प्रणालीमध्ये PF वर काही सूट मिळते, त्यामुळे परिणाम कमी जाणवू शकतोनवीन टॅक्स प्रणालीमध्येही सूट कमी आहे, पण स्टँडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये असल्याने काही प्रमाणात दिलासा देतो.