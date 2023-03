New Labour Law : अॅपल आणि फॉक्सकॉन कंपनीमुळे कामगार कायद्यात मोठा बदल; आता महिलांसाठी...

New Labour Law : अॅपल आणि त्याची उत्पादन भागीदार कंपनी फॉक्सकॉन कर्नाटकातील कामगार कायद्यांच्या महत्त्वपूर्ण उदारीकरणासाठी प्रयत्न करत होते. या महत्त्वाच्या कायद्यामुळे महिलांसाठी 12 तासांच्या शिफ्ट्स आणि रात्रीच्या वेळी काम करण्याची परवानगी देणारे नवीन बदल घडणार आहेत.

जे चीनमधील कंपन्यांच्या पद्धतीप्रमाणेच आहेत, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या स्त्रोतांचा हवाला देत फायनान्शियल टाईम्सने अहवाल दिला आहे. (New labour law in Karnataka, promoted by Apple and Foxconn, allows 12-hour shifts, night-time work for women Report)

नवीन कायदा भारतातील सर्वात लवचिक कायदा आहे असे सांगण्यात आले आहे. कोरोनानंतर जागतिक पुरवठा साखळींवर मोठा परिणाम झाला आहे. तसेच येणाऱ्या काळात नवीन उत्पादन क्षेत्र बनण्याचे भारताचे ध्येय आहे.

फॉक्सकॉनने असे नमूद केले आहे की मोठ्या प्रमाणावर कार्यक्षम उत्पादन निर्माण करण्यासाठी नवीन कामगार कायद्यातील दुरुस्ती महत्त्वपूर्ण आहे. 12-तासांच्या दोन शिफ्टसह उत्पादन होणार आहे. त्यामुळे 24 तास उत्पादन होईल. त्यामुळे हे एक मोठे पाऊल आहे.

भारताचे पुढील मोठे उत्पादन केंद्र बनण्यासाठी उत्पादन आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे, असे एका भारतीय सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.

कर्नाटकच्या कामगार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या निर्णयामध्ये उद्योग लॉबी गट आणि फॉक्सकॉन आणि अॅपलसह परदेशी कंपन्यांकडून सहकार्य होत आहे, असे अधिकारी पुढे म्हणाले.

चिनी उत्पादनावरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू पाहणाऱ्या कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या संधीचा फायदा घेण्याचा राज्य प्रयत्न करत आहे.

गेल्या आठवड्यात, भारताचे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री, राजीव चंद्रशेखर यांनी घोषणा केली की कर्नाटकातील नवीन 300 एकर कारखान्यात Apple फोन तयार केले जातील.

राज्याने फॅक्टरी ऍक्टच्या त्याच्या अर्जामध्ये सुधारणा केली आहे, ज्यामध्ये आता 12-तासांच्या शिफ्टला परवानगी देण्यात आली आले आणि महिलांसाठी रात्रीच्या कामासाठीचे नियम सुलभ करण्यात आले आहेत.

या कायद्याने तीन महिन्यांच्या कालावधीत परवानगी योग्य ओव्हरटाइम तासांची संख्या 75 वरून 145 पर्यंत वाढवली आहे आणि कमाल कामाचे तास दर आठवड्याला 48 केले आहेत.