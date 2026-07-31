New Rule From 1 August: 1 ऑगस्टपासून बदलणार अनेक नियम! LPG, रेल्वे तिकीट, बँकिंगसह 'हे' 5 मोठे बदल जाणून घ्या

New Rules From August 1: उद्यापासून ऑगस्ट महिना सुरू होत आहे. दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशीप्रमाणे 1 ऑगस्ट 2026 पासूनही सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन आयुष्यावर परिणाम करणारे काही महत्त्वाचे नियम लागू होणार आहेत. LPG सिलेंडरच्या किंमतींपासून रेल्वेच्या तात्काळ तिकीट बुकिंगपर्यंत, तसेच ITR आणि बँकिंग नियमांत बदल होणार आहे. त्यामुळे या नियमांचा थेट परिणाम तुमच्या खर्चावर आणि आर्थिक व्यवहारांवर होऊ शकतो..LPG सिलेंडरचे नवे दरदर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी सरकारी तेल विपणन कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक LPG सिलेंडरचे नवे दर जाहीर करतात. 1 ऑगस्टलाही आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक बाजारातील परिस्थितीनुसार LPGच्या दरांमध्ये वाढ, घट किंवा कोणताही बदल होऊ शकतो..RBI News on FD: RBI कडून बँक FD बाबत नवे नियम जारी! बँकांच्या मनमानीला लगाम; तुमच्यासाठी काय बदलणार?.रेल्वेच्या तिकीट बुकिंगमध्ये बदल1 ऑगस्टपासून काही रेल्वे विभागांमध्ये तात्काळ तिकीट बुकिंगसाठी टोकन प्रणाली लागू केली जाणार आहे. यामुळे तिकीट काउंटरवरील गर्दी कमी होण्यास मदत होईल आणि बुकिंग प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल..ITR चा दंडज्या करदात्यांनी 31 जुलैपर्यंत आयकर रिटर्न दाखल केलेला नाही, त्यांनी अंतिम मुदतीची नोंद घ्यावी. निर्धारित वेळेनंतर रिटर्न भरल्यास लागू असलेल्या दंड भरावा लागू शकतो.तर, ITR-3 आणि ITR-4 भरण्याची अंतिम तारीख 31 ऑगस्ट 2026 आहे. दरम्यान यात ऑडिट आवश्यक असलेल्या प्रकरणांसाठी अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 आहे..बँक आणि क्रेडिट कार्डच्या नियमांमध्ये बदल1 ऑगस्टपासून काही बँका त्यांच्या क्रेडिट कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करू शकतात. यात रिवॉर्ड पॉइंट्स, सेवा शुल्क, वार्षिक फी आणि इतर सुविधांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. तसेच काही बँका मुदत ठेवी (FD) व्याजदरांचाही आढावा घेऊ शकतात. त्यामुळे ग्राहकांनी आपल्या बँकेकडून जारी करण्यात आलेल्या नव्या अटी तपासून घ्याव्यात..CKYC 2.0 प्रणाली लागू होणारआर्थिक व्यवहार अधिक सुलभ करण्यासाठी CKYC 2.0 (Central Know Your Customer) प्रणाली लागू करण्याची तयारी सुरू आहे. या व्यवस्थेमुळे ग्राहकांच्या संमतीनंतर बँका, विमा कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांमध्ये KYC माहिती सहज शेअर करता येईल. परिणामी, वारंवार KYC कागदपत्रे सादर करण्याची गरज कमी होण्याची आणि प्रक्रिया अधिक जलद व सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे..Petrol-Diesel-LPG Price: जुलै महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी नवे इंधन दर जाहीर! पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि LPG आता कितीला?.तुम्ही जर LPG सिलेंडरचा वापर करत असाल, रेल्वेने प्रवास करत असाल, बँक किंवा क्रेडिट कार्ड वापरत असाल किंवा आयकर रिटर्न भरत असाल, तर 1 ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या या नियमांची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. नवीन नियम वेळेत समजून घेतल्यास अतिरिक्त शुल्क, विलंब आणि अनावश्यक अडचणी टाळता येऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.