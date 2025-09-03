Personal Finance

No GST on Insurance: आरोग्य व जीवन विम्यावर शून्य GST; तुमच्या पॉलिसीचा हप्ता किती कमी होणार?

No GST on Insurance: आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर लागू असलेला 18% जीएसटी आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. 56व्या जीएसटी परिषद बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे.
राहुल शेळके
Summary

  • आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील 18% जीएसटी रद्द करून शून्यावर आणण्यात आला आहे.

  • नवीन निर्णय 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार असून पॉलिसी हप्ता काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे.

  • इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) रद्द झाल्याने कंपन्या काही खर्च ग्राहकांकडे वळवू शकतात.

No GST on Insurance: आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर लागू असलेला 18% जीएसटी आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. 56व्या जीएसटी परिषद बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP), फॅमिली फ्लोटर प्लॅन आणि टर्म प्लॅन यासह सर्व वैयक्तिक आरोग्य व जीवन विमा योजनांवर जीएसटी लागणार नाही.

