No GST on Insurance: आरोग्य व जीवन विम्यावर शून्य GST; तुमच्या पॉलिसीचा हप्ता किती कमी होणार?

आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील 18% जीएसटी रद्द करून शून्यावर आणण्यात आला आहे. नवीन निर्णय 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार असून पॉलिसी हप्ता काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) रद्द झाल्याने कंपन्या काही खर्च ग्राहकांकडे वळवू शकतात..No GST on Insurance: आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवर लागू असलेला 18% जीएसटी आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. 56व्या जीएसटी परिषद बैठकीत आज हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP), फॅमिली फ्लोटर प्लॅन आणि टर्म प्लॅन यासह सर्व वैयक्तिक आरोग्य व जीवन विमा योजनांवर जीएसटी लागणार नाही..आजपर्यंत जर एखाद्या विमाधारकाने 100 रुपयांचा प्रीमियम भरला, तर त्यावर 18% जीएसटीसह त्याला एकूण 118 रुपये द्यावे लागत होते. विमा सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त करण्याच्या उद्देशाने जीएसटी दर कमी करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. अखेर हा दर शून्य करण्यात आला आहे. परंतु प्रश्न असा आहे, की जीएसटी शून्यावर आल्यामुळे तुमचा हप्ता किती कमी होणार?.Mutual Fund Investment: SIPचा 12+12+20 फॉर्म्युला काय आहे? किती फंड तयार होईल?.इनपुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय?सध्या विमा कंपन्या आपल्या प्रीमियमवरून 18% जीएसटी आकारतात. पण त्याच वेळी त्या कंपन्यांना एजंट कमिशन, ऑफिस भाडे, मार्केटिंग यांसारख्या खर्चावरही जीएसटी भरावा लागतो. हा भरलेला कर (सेट-ऑफ) ते ग्राहकांकडून वसूल करतात..जीएसटी शून्य झाल्यावर काय होणार?जीएसटी शून्य झाल्यास, कंपन्यांकडे हा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) समायोजित करण्याची सोय राहणार नाही. म्हणजे, त्यांनी केलेल्या ऑपरेशनल खर्चावरील जीएसटी त्यांना स्वतःलाच सहन करावा लागेल. विमा तज्ज्ञ अश्विन घई यांच्या मते, कंपन्या हा अतिरिक्त खर्च ग्राहकांकडे वळवू शकतात..GST tax slabs : 'जीएसटी' बैठकीत मोठा निर्णय ; आता फक्त दोनच टॅक्स स्लॅब असणार.ग्राहकांना काय फायदा होणार?शून्य जीएसटीमुळे विमा हप्ता काही प्रमाणात कमी होणार आहे. सरकारच्या मते, यामुळे अधिक लोक विमा घेतली, तर आर्थिक सुरक्षा कवच वाढेल. घई म्हणतात, "सामाजिक सुरक्षा उपायांवर कर नसावा ही मूलभूत संकल्पना आहे. विमा हप्ता कमी केल्यास या व्यवसायाला चालना मिळेल आणि अधिक नागरिक विमा संरक्षणाखाली येतील.".22 सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या या नव्या धोरणामुळे विमा हप्त्यात प्रत्यक्ष किती फरक पडतो, हे कंपन्या नवा खर्च ग्राहकांकडे कितपत वळवतात यावर अवलंबून असेल. परंतु एकूणात पाहता, आजच्या तुलनेत तुमची पॉलिसी नक्कीच काहीशी स्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत..FAQsप्र. 1: जीएसटी रद्द झाल्यानंतर माझा विमा प्रीमियम किती कमी होईल?उ: सध्याच्या तुलनेत प्रीमियम सुमारे 5–6% ने कमी होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, 100 रुपयांच्या प्रीमियमवर आज 118 रुपये भरावे लागत असतील, तर नवीन दरानुसार ते अंदाजे 112.6 रुपये होतील.प्र. 2: हा निर्णय कधी लागू होणार आहे?उ: 22 सप्टेंबर 2025 पासून हा निर्णय लागू होईल.प्र. 3: सर्व प्रकारच्या विम्यांवर जीएसटी रद्द होणार का?उ: सध्या फक्त वैयक्तिक आरोग्य विमा, जीवन विमा, टर्म प्लॅन आणि युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (ULIP) यांवर जीएसटी शून्य करण्यात आला आहे.प्र. 4: विमा कंपन्या हा खर्च ग्राहकांकडे वळवतील का?उ: काही प्रमाणात होऊ शकते, कारण जीएसटीवरील इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) उपलब्ध राहणार नाही..