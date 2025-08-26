Personal Finance

EPFO: ईपीएफओच्या सर्व सुविधा आता फक्त एका अ‍ॅपवर; PF क्लेमपासून पासबुकपर्यंत सर्व काम होणार

UMANG App: केंद्र सरकारने उमंग अॅप (UMANG App) च्या माध्यमातून पीएफशी संबंधित जवळपास सर्व सेवा मोबाईलवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत. उमंग अॅपवर EPFO क्लेम सेवा उपलब्ध आहे.
UMANG App
UMANG AppSakal
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  1. सरकारने उमंग अॅपवर EPFOच्या जवळपास सर्व सेवा उपलब्ध केल्या आहेत.

  2. आता घरबसल्या पीएफ क्लेम, पासबुक चेक, यूएएन कार्ड डाउनलोड करता येईल.

  3. फेस ऑथेन्टिकेशनमुळे यूएएन जनरेशन आणि अॅक्टिवेशन आणखी सुरक्षित झाले आहे.

UMANG App: तुम्ही जर EPFOचे सभासद असाल आणि क्लेम, पासबुक किंवा यूएएन कार्डसाठी ऑफिसच्या फेऱ्या मारत असाल, तर आता ही धावपळ संपणार आहे. केंद्र सरकारने उमंग अॅप (UMANG App) च्या माध्यमातून पीएफशी संबंधित जवळपास सर्व सेवा मोबाईलवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Business
Finance
EPFO
pf
PF accounts

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com