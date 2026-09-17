NSE IPO: देशातील सर्वात मोठा IPO खुला! 14 हजारांच्या गुंतवणुकीवर किती फायदा? कधी होणार लिस्टिंग? जाणून घ्या सर्व

NSE IPO Latest IPO: गेल्या वर्षभरापासून गुंतवणूकदार ज्या IPO ची वाट पाहत होते तो देशातील प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंज असलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) चा IPO आज, 17 सप्टेंबरपासून गुंतवणुकीसाठी खुला झाला आहे. या IPO च्या माध्यमातून NSE बाजारातून 22,500 कोटी रुपयांहून अधिक पैसे उभारणार आहे. .एका लॉटसाठी किती पैसे लागणार?IPO खुला होण्यापूर्वी 16 सप्टेंबर रोजी NSE ने अँकर गुंतवणूकदारांकडून 6,746.18 कोटी रुपये उभारले आहेत. अँकर गुंतवणूकदारांना 1,785 रुपये प्रति शेअर या दराने 3.78 कोटी इक्विटी शेअर्सचे वाटप करण्यात आले.NSE IPO चा अपर प्राइस बँड 1,785 रुपये असल्याने या इश्यूमधून 22,568.94 कोटी रुपये उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा संपूर्ण IPO विद्यमान भागधारकांकडून करण्यात येणारा ऑफर फॉर सेल (OFS) आहे. यामध्ये एकूण 12.64 कोटी इक्विटी शेअर्स विक्रीसाठी ठेवण्यात आले आहेत..Gold Rate Today: अमेरिकेच्या एका निर्णयाने सोनं स्वस्त! महाराष्ट्रात 10 ग्रॅमचा भाव किती? सोन्याच्या दरात आणखी घसरण होणार?.IPO च्या महत्त्वाच्या तारखाIPO सुरू - 17 सप्टेंबर 2026IPO बंद - 21 सप्टेंबर 2026अलॉटमेंटची तारीख - 22 सप्टेंबर 2026BSE वर लिस्टिंग - 24 सप्टेंबर 2026प्राइस बँड - 1,700 ते 1,785 रुपये प्रति शेअरलॉट साइज - 8 शेअर्सअपर प्राइस बँडनुसार एका लॉटची किंमत -14,280 रुपये.NSE IPO चा GMP किती?IPO खुला होण्यापूर्वी NSE च्या शेअरचा ग्रे मार्केट प्रीमियम म्हणजेच GMP काहीसा कमी झाला आहे. मात्र, ग्रे मार्केटमध्ये अजूनही शेअर इश्यू प्राइसपेक्षा प्रीमियमवर व्यवहार करत असल्याचे दिसत आहे. NDTV Profit च्या वृत्तानुसार, आज NSE IPO चा GMP 125 रुपये प्रति शेअर आहे. म्हणजेच ग्रे मार्केटमध्ये NSE चे शेअर्स इश्यू प्राइसपेक्षा 125 रुपये अधिक दराने व्यवहार करत असल्याचे संकेत आहेत.या GMP नुसार NSE IPO ची संभाव्य लिस्टिंग किंमत 1,910 रुपये प्रति शेअर इतकी दिसत आहे. ही किंमत 1,785 रुपयांच्या अपर इश्यू प्राइसपेक्षा सुमारे 7 टक्के अधिक आहे. मात्र, GMP हा अधिकृत किंवा निश्चित परताव्याचा संकेत नाही. लिस्टिंगच्या वेळी शेअरची प्रत्यक्ष किंमत बाजारातील परिस्थितीनुसार बदलू शकते..Fed Rate Hike: अमेरिकेने व्याजदर वाढवले; तुमच्या कर्जाच्या EMI पासून शेअर बाजार ते सोन्याच्या भावापर्यंत काय बदलणार?.NSE IPO बाबत तज्ञ काय सांगतात?NDTV Profit च्या अहवालानुसार, बाजारातील जाणकारांच्या मते NSE कडे त्याची मजबूत बाजारपेठ आणि व्यवसायातील संरचनात्मक फायदे यांचा फायदा घेण्याची क्षमता आहे. त्याचबरोबर, भागीदार आणि बाजारातील सहभागी यांच्यामध्ये NSE ची मजबूत फ्रँचायझी असल्याचेही तज्ज्ञांचे मत आहे.वित्तीय वर्ष 2024 पासून दरवर्षी कॅश मार्केटमधील 90 टक्क्यांहून अधिक टर्नओव्हर NSE च्या माध्यमातून झाला आहे. तसेच इक्विटी फ्युचर्समधील जवळपास संपूर्ण व्यवहार NSE वर झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या दोन्ही विभागांमध्ये NSE समोर सध्या मोठे आव्हान नसल्याचेही जाणकारांनी सांगितले आहे.Disclaimer: ही बातमी फक्त बाजारातील उपलब्ध माहितीवरून देण्यात आली आहे. हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.