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NSE IPO: देशातील सर्वात मोठा IPO खुला! 14 हजारांच्या गुंतवणुकीवर किती फायदा? कधी होणार लिस्टिंग? जाणून घ्या सर्व

NSE IPO Opens Today: देशातील प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंज NSE चा बहुप्रतीक्षित IPO आजपासून गुंतवणुकीसाठी खुला झाला असून एका लॉटसाठी 14,280 रुपये गुंतवावे लागणार आहेत. IPO ची किंमत, GMP, संभाव्य फायदा, अलॉटमेंट आणि लिस्टिंगची तारीख याबाबतची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
NSE IPO 2026

India’s Mega IPO Opens! How Much Can You Gain on a ₹14,280 Investment?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

NSE IPO Latest IPO: गेल्या वर्षभरापासून गुंतवणूकदार ज्या IPO ची वाट पाहत होते तो देशातील प्रमुख स्टॉक एक्स्चेंज असलेल्या नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (NSE) चा IPO आज, 17 सप्टेंबरपासून गुंतवणुकीसाठी खुला झाला आहे. या IPO च्या माध्यमातून NSE बाजारातून 22,500 कोटी रुपयांहून अधिक पैसे उभारणार आहे.

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