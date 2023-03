Ola-Uber : सरकारचे ONDC नेटवर्क Ola-Uber ला देणार टक्कर; काय आहे सरकारचा प्लॅन, जाणून घ्या

By

Ola-Uber : कॅब सेवा देणाऱ्या ओला आणि उबेरला लवकरच सरकारी डिजिटल कॉमर्स ओपन नेटवर्क म्हणजेच ओएनडीसी पोर्टलवर आव्हान देण्याची तयारी सुरू आहे. ONDC ने त्याच्या नेटवर्कमध्ये बेंगळुरूचे ऑटो बुकिंग अॅप नम्मा यात्री जोडून याची सुरुवात केली आहे.

नम्मा यात्री अॅप ड्रायव्हर्सना त्यांची सेवा थेट ग्राहकांना शून्य कमिशनमध्ये प्रदान करण्यात मदत करत आहे. Jaspe Technologies द्वारे तयार करण्यात आलेल्या या अॅपने सुमारे 45,000 ड्रायव्हर्स आणि 4.5 लाख ग्राहक जोडले आहेत. (ONDC expands into mobility space, takes on Ola, Uber with Namma Yatri onboard)

या अॅपद्वारे दर आठवड्याला सुमारे एक लाख सहली केल्या जात आहेत. रिपोर्ट्सनुसार, ऑटो बुकिंग अॅपने आतापर्यंत सरासरी 165 रुपयांच्या ट्रिपसाठी 8.4 कोटी रुपये जमा केले आहेत. हे ONDC नेटवर्क इतर अनेक शहरांमध्ये नेण्याच्या योजनांवर काम करत आहे.

प्रवासी आणि चालक यांच्यात थेट व्यवहार होणार आहे. जे काही पेमेंट केले जाते ते थेट ड्रायव्हरपर्यंत पोहोचते. दुसरीकडे, ओला-उबेरबद्दल असे म्हटले जाते की ते त्यांच्या सुविधा देण्यासाठी चालकांकडून कमिशन घेतात.

डिजिटल कॉमर्स सुलभ करण्यासाठी भारत सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ची स्थापना केली. ओएनडीसी या ना-नफा संस्थेचा ओपन मोबिलिटी उपक्रम ग्राहकांसाठी अनेक प्रकारे वरदान ठरणार आहे.

ओएनडीसीचे सीईओ टी कोशी म्हणाले की, यूपीआय आणि एनपीसीआयने डिजिटल पेमेंटसाठी जे केले आहे, तेच गतिशीलतेसाठी ओएनडीसीसाठी करण्याचा मानस आहे. ONDC चे ओपन मोबिलिटी नेटवर्क ग्राहक आणि चालकांमध्ये एक मोठी इकोसिस्टम तयार करेल.

सर्वप्रथम ते सर्व प्रवासी सेवांचे डिजिटायझेशन करून ग्राहकांना सुविधा देईल. यासोबतच सर्व कंपन्यांना समान संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार विभागाचे सचिव श्री अनुराग जैन म्हणाले, “वाढत्या शहरांमध्ये वाहतूक सोयीस्कर आणि परवडणारी बनवण्यासाठी, ग्राहकांना योग्य सुविधा देणे महत्त्वाचे आहे. ONDC अंतर्गत नम्मा ही प्रवाशांच्या सुविधेसाठी मोठे पाऊल आहे."