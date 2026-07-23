Pakistan Petrol Price Hike: पाकिस्तानात 2 दिवसांपूर्वी पेट्रोल स्वस्त, आज मोठी दरवाढ! भारतातही पेट्रोल-डिझेल महागणार?

India Petrol Diesel Price Impact: अमेरिका-इराण तणाव पुन्हा वाढल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात मोठी झाली आहे. याचाच परिणाम म्हणून आता पाकिस्तानमधील नागरिकांना पुन्हा एकदा इंधन दरवाढीचा सामना करावा लागणार आहे. पाकिस्तान सरकारने पेट्रोल आणि हाय-स्पीड डिझेलच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, नवे दर आजपासून म्हणजेच 23 जुलैपासून लागू करण्यात आले आहेत..सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर 6.39 पाकिस्तानी रुपये, तर हाय-स्पीड डिझेलच्या दरात 7.83 पाकिस्तानी रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या वाढीनंतर पाकिस्तानमध्ये पेट्रोलचा दर 327.12 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर, तर हाय-स्पीड डिझेलचा दर 375.04 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर झाला आहे. सरकारच्या मते आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सुरू असलेल्या चढ-उताराचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे..Talathi Bharti 2026: अखेर तलाठी भरती जाहीर! MPSC कडून 5,707 पदांसाठी जाहिरात; अर्ज कुठे, कसा अन् कधीपर्यंत करायचा? जाणून घ्या.दोन दिवसांआधीच बदलआज दरवाढ झाली असली तरी 2 दिवसांपूर्वी म्हणजेच 21 जुलैपासून पेट्रोलच्या किंमतीत 35 पैसे प्रति लिटर कपात करण्यात आली होती. मात्र, त्याचवेळी हाय-स्पीड डिझेल 5.71 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटरने महाग झाले होते. त्या वेळी पेट्रोल 315.80 पाकिस्तानी रुपये, तर डिझेल 360.06 पाकिस्तानी रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात होते..दररोज अपडेट होणार इंधन दरआंतरराष्ट्रीय बाजारातील तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने होणारे बदल लक्षात घेऊन पाकिस्तान सरकारने इंधनाचे दर ठरवण्याच्या पद्धतीतही बदल केला आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यापासून दर आठवड्याला इंधनाचे दर जाहीर केले जात होते. मात्र आता पाकिस्तानची ऑइल अँड गॅस रेग्युलेटरी अथॉरिटी जागतिक बाजारातील परिस्थितीनुसार दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर निश्चित करणार आहे. मात्र, या निर्णयाला पेट्रोल पंप चालकांच्या एका संघटनेने विरोध दर्शवला आहे..Gold Rate Today: सोने खरेदी करणाऱ्यांची चिंता वाढली! अवघ्या 6 दिवसांत 50 हजारांनी महाग; आजचा ताजा भाव जाणून घ्या.भारतातही दरवाढ होणार?23 जुलैच्या स्थितीनुसार, भारतात 25 मे 2026 नंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. मात्र जुलै महिन्यात कच्च्या तेलाचे भाव मोठी प्रमाणात वाढल्याने येत्या काळात भारतातही पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.भारत आपल्या दैनंदिन गरजेपैकी मोठ्या प्रमाणात तेल आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव उच्च पातळीवर राहिल्यास त्याचा परिणाम देशांतर्गत इंधनाच्या किमतींवर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरिकांना पेट्रोल-डिझेलसाठी जास्त पैसे मोजावे लागू शकतात. विशेष म्हणजे 2 दिवसांपूर्वीच अमेरिकेतही पेट्रोलच्या दरात वाढ करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.