PAN Card Rule: 1 एप्रिलपासून 8 नवे नियम लागू! गाडी ते घर व्यवहारात कुठे लागणार PAN, कुठे नाही? नुकसान टाळण्यासाठी एकदा वाचा

New PAN card rules from April 1 : उद्या 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत आहे. त्यामुळे आपल्या रोजच्या व्यवहारातील अनेक गोष्टींमध्ये नवीन आर्थिक बदल होणार आहे. नवीन आयकर कायदा, ऑनलाइन पेमेंट ते पॅन कार्ड आशा विविध नियमांत बदल होणार आहे. यातील महत्त्वाचा एक बदल म्हणजे पॅन कार्ड वापराबाबत 8 नियम बदलणार आहे. काय आहेत ते नियम जाणून घेऊयात .. .1. पॅन कार्डसाठी नवे कागदपत्र आता 1 एप्रिल 2026 पासून तुम्हाला नवीन पॅन कार्ड काढायचे असल्यास थोडं जड जाणार आहे. कारण आता आधार कार्ड हा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्विकारले जाणार नाही. तर तुम्हाला जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट किंवा 10ची मार्कशीट सारखे अधिकृत कागदपत्र द्यावे लागतील.2. मालमत्ता खरेदी-विक्री नियमात बदलआतापर्यंत 10 लाख रुपयांहून जास्तीची अचल संपत्ती म्हणजेच घर, दुकान किंवा जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवर पॅन कार्ड आवश्यक होत. मात्र 1 एप्रिलपासून ही मर्यादा वाढवून 20 लाख रुपये केलीये. यामुळे लहान शहरांमध्ये स्वस्त जमीन किंवा घर खरेदी करणाऱ्यांना 20 लाखांपेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारासाठी आता पॅन कार्डची गरज असणार नाही..Bank Holiday: महावीर जयंतीला बँका सुरू राहणार की नाही? बँका सलग दोन दिवस बंद? RBI काय सांगते .3. गाडी खरेदीवाहन खरेदीसाठी नियम बदलण्यात आले आहे. आता पॅन कार्डची गरज फक्त 5 लाख रुपयांहून अधिक किंमत असणाऱ्या वाहनांच्या खरेदीसाठी आवश्यक असेल. यापूर्वी पॅन कार्ड प्रत्येक चार चाकी वाहनासाठी अनिवार्य होते.4. इन्शुरन्स पॉलिसीसाठी पॅन आवश्यकआता कोणतीही नवीन विमा पॉलिसी खरेदी करण्यासाठी पॅन कार्ड देणं गरजेचं आहे. मग प्रीमियम रक्कम कमी असली तरीही पॅन मात्र द्यावा लागेल. 'अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप' अंतर्गत आता प्रत्येक पॉलिसीला पॅनने लिंक करावं लागेल. या नियमामुळे आता विमा क्षेत्रात पारदर्शकता अधिक वाढेल..5. हॉटेल आणि रेस्टॉरेंटमध्ये पॅनआतापासून तुम्ही जर एखाद्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरेंटमध्ये गेलात आणि तया ठिकाणी 1 लाखांहून जास्त बिल झालणं व तूमही कॅश पेमेंट करणार असाल तरच तुम्हाला पॅन कार्ड गरजेच असणार आहे. पूर्वी ही मर्यादा 50,000 रुपये होती. लग्न समारंभ किंवा एखाद्या कौटुंबिक कार्यक्रमादरम्यान कॅश देताना हा नियम फायदेशीर ठरेल.6. वार्षिक कॅश ट्रांझेक्शनबॅकिंग देवाणघेवाणीत आता रोजच्या मर्यादेऐवजी अॅग्रीगेटवर लक्ष दिलं जाईल. आता एका आर्थिक वर्षात एकूण 10 लाख रुपयांहून जास्तची रक्कम जमा केली किंवा काढली तर पॅन कार्ड अनिवार्य होईल. ही लहान व्यापाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे.आता त्यांना रोजच्या लहान-लहान व्यवाहारांसाठी पॅन कार्डची चिंता करावी लागणार नाही..Gold Rate Today: मार्चमध्ये सोनं 24 हजारांनी स्वस्त; आजच्या भावात काय बदल? पाहा ताजे दर .7. क्रेडिट कार्डसाठी पॅन कार्ड आवश्यकनव्या नियमांनुसार, आता प्रत्येक नव्या क्रेडिट कार्डसाठी पॅन कार्ड अनिवार्य असणार. विशेष म्हणजे वर्षभरात 10 लाख रुपयांहून जास्तीच्या क्रेडिट कार्ड बिल भरण्याची माहिती आता थेट आयकर विभागाला पाठवली जाईल.8. नाव आणि ओळख समान असणेआयकर विभागाने स्पष्ट निर्देश दिले की, आतापासून पॅन आणि आधार कार्डमध्ये नावाची स्पेलिंग अगदी सारखीच असावी. दोन्ही कार्डवर नावं वेगवेगळी असतील तर 1 एप्रिलनंतर तुमचे व्यवहार थांबू शकतात.