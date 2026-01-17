Personal Finance

Health Insurance : केंद्र सरकारचा 'परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा’ सुरू! सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना नेमका काय फायदा?

Health Insurance : वित्त मंत्रालयाने ‘परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा’ नावाचा ऑप्शनल हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅन लॉन्च केला आहे. याचा फायदा केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांना होऊ शकतो.
Centre Introduces Paripoorna Mediclaim Ayush Bima for Employees & Pensioners

Centre Introduces Paripoorna Mediclaim Ayush Bima for Employees & Pensioners

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Paripoorna Mediclaim Ayush Bima : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने त्यांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी मोठं पाऊल उचलत ‘परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा’ सुरू केला आहे. हा विमा 'केंद्र सरकार आरोग्य योजना' (CGHS) अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक हा विमा CGHS च्या पर्याय म्हणून घेऊ शकतात.

Loading content, please wait...
Pension
Insurance Scheme
Goverment Job
government employees
health
Healthcare
Free healthcare in India

Related Stories

No stories found.