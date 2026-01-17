Health Insurance : केंद्र सरकारचा 'परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा’ सुरू! सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना नेमका काय फायदा?

Paripoorna Mediclaim Ayush Bima : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सरकारने त्यांच्या आरोग्य सुरक्षेसाठी मोठं पाऊल उचलत ‘परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा’ सुरू केला आहे. हा विमा 'केंद्र सरकार आरोग्य योजना' (CGHS) अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक हा विमा CGHS च्या पर्याय म्हणून घेऊ शकतात..परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष विमा काय आहे?हा एक सरकारी आरोग्य विमा प्लॅन असून, भारतातील कोणत्याही रुग्णालयात भरती झाल्यास उपचारांचा खर्च या विम्यातून कव्हर केला जाईल. या पॉलिसीत १० लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण निवडण्याचा पर्याय आहे. विशेष म्हणजे, या विम्याचा प्रीमियम एकाच वेळी न भरता दोन हप्त्यांमध्ये भरता येतो. यासाठी ७०-३० किंवा ५०-५० असे को-पेमेंट मॉडेल निवडता येते..Gold rate Today : सोनं-चांदी पुन्हा महागली! दोन दिवसांचा दिलासा संपला; सर्वसामान्यांची निराशा, पाहा तुमच्या शहरातील आजचे भाव.सामान्य पॉलिसीजपेक्षा वेगळी सामान्य विमा पॉलिसीजच्या तुलनेत या योजनेत ७०-३० पेमेंट मॉडेल निवडत असेल, तर त्याला २८ टक्के सूट मिळेल. जर लाभार्थी तर ५०-५० मॉडेल निवडत असेल तर प्रीमियमवर ४२ टक्के सवलत दिली जाईल. खास गोष्ट म्हणजे या पॉलिसीवर कोणताही GST लागू होत नाही, त्यामुळे सदस्यांसाठी खर्च कमी होतो..काय मिळणार?हा हेल्थ इन्शुरन्स 'न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी'कडून दिला जाणार आहे. आयुष उपचारात रुग्णालयात भरती होऊन उपचारासाठी विमित रकमेच्या १००% पर्यंत कव्हरेज दिले जाते. आधुनिक उपचारासाठी कव्हरेज सम इन्श्योरडच्या २५% पर्यंत मर्यादित ठेवला आहे, पण हा कव्हरेज ऑप्शनल राइडर घेऊन वाढवून १०० % पर्यंत करता येतो.याशिवाय, उपचार सुरू होण्यापूर्वीचे ३० दिवसांचे आणि उपचारानंतरचे ६० दिवसांचे वैद्यकीय खर्चही या विमा पॉलिसीत समाविष्ट आहेत. त्यामुळे रुग्णालयात भरती होण्यापूर्वी आणि नंतर होणारा आवश्यक खर्चही या विम्यामुळे कव्हर होणार आहे..या पॉलिसीनुसार सामान्य रूमचं भाडं विमा रकमेच्या १ टक्का प्रति दिवस, तर ICU रूमचं भाडं २ टक्के प्रति दिवस इतकंच कव्हर होईल. जर लाभार्थी सलग वर्षभर कोणताही क्लेम करत नसेल, तर त्याला १० टक्के बोनस मिळेल, जो हळूहळू वाढत जाऊन १०० टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो.विशेष फायदा म्हणजे, समजा एखाद्या वर्षी तुम्ही क्लेम केला नाही, तर तुम्हाला १०% बोनस मिळतो. हा बोनस विम्याच्या रकमेच्या १००% पर्यंत वाढू शकतो.Government Employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! सॅलरी अकाउंटमध्येच मिळणार २ कोटी रुपयांचे विमा संरक्षण; काय आहे नवीन प्लॅन .CGHS म्हणजे काय?CGHS म्हणजे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक यांना संपूर्ण वैद्यकीय सेवा देणारी योजना आहे.हा विमा कुठे खरेदी करू शकतात?CGHS लाभार्थी हा पॉलिसी 'न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी लिमिटेड' च्या कार्यालयातून किंवा लवकरच त्यांच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.