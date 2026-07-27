Patanjali News: बाबा रामदेवांच्या पतंजली फूड्सला मोठा धक्का! पीठात कीटकनाशकाचे प्रमाण जास्त; शेअर ₹552 वरून ₹344 वर

Patanjali News Today: बाबा रामदेव यांच्या Patanjali Foods कंपनीने आपल्या ब्रँडेड पिठाची एक खेप बाजारातून परत मागवण्याचा निर्णय घेतला होता. तपासणीदरम्यान या पिठामध्ये क्लोरपायरीफॉस या कीटकनाशकाचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली. .काय झाले?कंपनीने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीनुसार, केरळमधील कोट्टायम येथील अन्न सुरक्षा सहाय्यक आयुक्तांच्या कार्यालयाने या संदर्भात आदेश जारी केला होता. त्यानुसार 20 जुलै रोजी रिकॉलचा आदेश देण्यात आला आणि तो 24 जुलै रोजी कंपनीला प्राप्त झाला. कंपनीने अद्याप कोणत्या बॅच क्रमांकाचा माल प्रभावित आहे, किती प्रमाणात पीठ परत मागवण्यात येत आहे किंवा ते कोणत्या बाजारात विकले गेले होते, याची माहिती दिलेली नाही. मात्र या निर्णयानंतर शेअर बाजारात कंपनीच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण दिसून आली..Petrol-Diesel-CNG Price: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी कच्चे तेल स्वस्त! देशात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; पाहा ताजा भाव.कंपनी काय म्हणालीया प्रकरणात कंपनीने स्पष्ट केले की, या रिकॉलचा आर्थिक किंवा व्यवसायिक कामकाजावर मोठा परिणाम होणार नाही. केवळ संबंधित खेपेच्या मूल्याइतकाच आर्थिक परिणाम होईल, असे कंपनीचे म्हणणे आहे..शेअरमध्ये मोठी घसरणपतंजली फूड्सच्या शेअरने यंदा गुंतवणूकदारांची निराशा केली आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत कंपनीच्या शेअरमध्ये तब्बल 37 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली असून, तो 552 रुपयांवरून आता थेट 344 रुपयांपर्यंत खाली आला आहे. दरम्यान, पिठाची खेप बाजारातून मागवण्याची माहिती समोर आल्यानंतरही सोमवारी सकाळी कंपनीचा शेअर 1 टक्क्यांहून अधिक वाढून 344.50 रुपयांवर व्यवहार करत होता..Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना झटका! 10 ग्रॅमचा ताजा दर पाहा.15 जुलैला बसला मोठा धक्का15 जुलै रोजी कंपनीच्या शेअरमध्ये एकाच दिवसात तब्बल 20 टक्क्यांची घसरण झाली होती. जानेवारी 2020 नंतर एका दिवसात झालेली ही सर्वात मोठी घसरण मानली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.