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Patanjali News: बाबा रामदेवांच्या पतंजली फूड्सला मोठा धक्का! पीठात कीटकनाशकाचे प्रमाण जास्त; शेअर ₹552 वरून ₹344 वर

Patanjali wheat flour pesticide recall: बाबा रामदेव यांच्या Patanjali Foods कंपनीचे शेअर्स 2026 वर्षात मोठ्या प्रमाणात घसरले. त्यातच आता केरळमध्ये पीठात कीटकनाशकाचे प्रमाण जास्त असल्याची घटना समोर आल्याने Patanjali Foods चे शेअर्स चर्चेत आहेत.
Patanjali News Today

Baba Ramdev’s Patanjali Faces Major Setback! Wheat Flour Recall Sparks Concern; tock Crashes from ₹552 to ₹344

eSakal

Vinod Dengale
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Patanjali News Today: बाबा रामदेव यांच्या Patanjali Foods कंपनीने आपल्या ब्रँडेड पिठाची एक खेप बाजारातून परत मागवण्याचा निर्णय घेतला होता. तपासणीदरम्यान या पिठामध्ये क्लोरपायरीफॉस या कीटकनाशकाचे प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक आढळल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

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