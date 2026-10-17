Pension Update: पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी! सरकारकडून पेन्शनमध्ये बदल; 3.20 कोटी लोकांना फायदा, नेमकं काय बदललं?

केंद्र सरकारने पेन्शनच्या नियमात मोठे बदल केले आहे. यात योजनांची नावे बदलणे, दिव्यांग पेन्शनसाठी पत्रतेचे निकष बदलणे आणि निधी यांचा यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे देशातील 3.20 कोटी लाभार्थ्यांना फायदा होण्याची शक्यता असून या योजनांवर 2026-27 ते 2030-31 या आर्थिक वर्षांसाठी ₹53,428 कोटी खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे..पेन्शन योजनांची नावे बदलणारया बदलांमध्ये महत्त्वाची बाबा म्हणजे सरकारने आता योजनांची नवेच बदलली आहे. यात मुख्य म्हणजे केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाचे (NSAP) नाव बदलून ‘प्रधानमंत्री सोशल असिस्टन्स स्कीम’ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तसेच या कार्यक्रमांतर्गत येणाऱ्या काही योजनांची नावेही बदलण्यात येणार आहे..दिव्यांग पेन्शनच्या पात्रतेत बदलया बदलांमधील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे दिव्यांग पेन्शनची पात्रता. नव्या बदलानुसार आता दिव्यांगत्वाची किमान मर्यादा 80 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे यापूर्वी पात्रतेच्या निकषात न बसणाऱ्या काही व्यक्तींनाही योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.दिव्यांग पेन्शनसाठी वयाशी संबंधित अटींमध्येही बदल करण्याचे सांगण्यात आले आहे. मात्र, पात्रता नेमकी कशी ठरवली जाणार, यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक असतील आणि नवीन नियम कधीपासून लागू होतील, हे अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनंतर स्पष्ट होईल.नवीन नियमानुसार आता पेन्शन खालीलप्रमाणे असू शकते.0 ते 79 वर्षे: दरमहा 375 रुपये80 वर्षे आणि त्यापुढे: दरमहा 625 रुपये .वृद्धापकाळ पेन्शन किती?राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमाच्या जुन्या व्यवस्थेनुसार, दारिद्र्यरेषेखालील पात्र वृद्धांना केंद्र सरकारकडून वयानुसार पेन्शन दिली जात होती.60 ते 79 वर्षे: दरमहा 200 रुपये80 वर्षे आणि त्यापुढे: दरमहा 500 रुपयेयाशिवाय, काही राज्य सरकारे स्वतःच्या निधीतून अतिरिक्त पेन्शन देतात. त्यामुळे लाभार्थ्यांना मिळणारी एकूण रक्कम राज्यानुसार वेगवेगळी असू शकते. नवीन व्यवस्थेत या रकमांमध्ये नेमका काय बदल होणार, हे अंतिम मार्गदर्शक सूचनांनंतर स्पष्ट होईल..विधवा पेन्शन योजनेत काय बदल?आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील पात्र विधवा महिलांना आर्थिक आधार देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. जुन्या व्यवस्थेनुसार, दारिद्र्यरेषेखालील पात्र विधवा महिलांना वयानुसार केंद्र सरकारकडून पुढील मदत दिली जात होती.40 ते 79 वर्षे: दरमहा 300 रुपये80 वर्षे आणि त्यापुढे: दरमहा 500 रुपयेकेंद्राच्या मदतीव्यतिरिक्त राज्य सरकारकडून अतिरिक्त रक्कम मिळू शकते. नवीन योजनेतील पात्रता आणि पेन्शनच्या रकमेसंदर्भात अधिकृत नियम तपासणे आवश्यक आहे..नवीन नियम कधी लागू होणार?ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, पात्रता, लाभार्थ्यांची संख्या आणि आर्थिक मदतीशी संबंधित सविस्तर मार्गदर्शक सूचना तीन महिन्यांच्या आत जारी करण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांनी नवीन नियम लागू झाल्याची आणि स्वतःची पात्रता निश्चित झाल्याची अधिकृत माहिती मिळाल्यानंतरच अर्ज किंवा पेन्शनसंबंधी पुढील प्रक्रिया करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.