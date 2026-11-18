Latest Pension Update: EPFO पेन्शनबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. त्यामुळे तुम्हालाही कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून (EPFO) पेन्शन मिळत असेल, तर गुरुवार, 19 नोव्हेंबर हा दिवस महत्त्वाचा ठरू शकतो. कारण या दिवशी EPFO च्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची (CBT) 240 वी बैठक होणार आहे. या बैठकीत सध्या 1,000 रुपये असलेली किमान मासिक पेन्शन वाढवून 3,000 रुपये करण्याच्या मागणीवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे..पेन्शनधारकांच्या प्रमुख मागण्यादरम्यान, 'नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ पेन्शनर्स असोसिएशन' (NCPA) या संघटनेने EPFOच्या बोर्डासमोर 22 मागण्यांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यातील प्रमुख मागण्या - सध्या मिळणारी 1,000 रुपयांची किमान मासिक पेन्शन वाढवून 3,000 रुपये करावी.EPFOसाठीची वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून वाढवून 25,000 रुपये करावी.उच्च पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांनी केलेले प्रलंबित अर्ज तातडीने मंजूर करावेत.उच्च पेन्शनचे अर्ज फेटाळण्याची किचकट प्रक्रिया बंद करावी..Gold Rate Today: लग्नसराईपूर्वी सोन्याचे भाव कोसळले! 40 मिनिटांतच मोठी घसरण; 11 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त भाव; तुमच्या शहरातील दर पाहा.पेन्शन खरंच 3,000 रुपये होणार?EPFOच्या बैठकीपूर्वी पेन्शनधारकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे, तो म्हणजे किमान पेन्शन खरंच 3,000 रुपये होणार का? सध्या प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांनुसार, कामगार मंत्रालय आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यात या मुद्द्यावर चर्चा झाली आहे. किमान पेन्शन 3,000 रुपये करण्याच्या प्रस्तावावर दोन्ही मंत्रालयांमध्ये सहमती होण्याची शक्यता असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही..12 वर्षांपासून किमान पेन्शनमध्ये वाढ नाहीEPFO पेन्शनबाबतची महत्त्वाची बाब म्हणजे किमान मासिक पेन्शनमध्ये गेल्या 12 वर्षांपासून कोणतीही वाढ झालेली नाही. 1 सप्टेंबर 2014 पासून किमान 1,000 रुपये मासिक पेन्शन देण्याची तरतूद लागू करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर या रकमेत बदल झालेला नाही. त्यामुळे पेन्शनधारकांकडून त्यात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.काही पेन्शनधारक संघटनांनी तर किमान पेन्शन 7,500 रुपये करण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या महागाईत 1,000 रुपयांच्या पेन्शनवर घरखर्च चालवणं कठीण असल्याचं या संघटनांचं म्हणणं आहे..न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची मागणीNCPAने EPFOकडे 4 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची योग्य अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयानुसार, पात्र कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष मूळ पगाराच्या आधारे उच्च पेन्शनसाठी योगदान देण्याचा अधिकार आहे. अनेक उच्च न्यायालयांनी कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय देऊनही EPFO उच्च पेन्शनचे अर्ज फेटाळत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे..EPFO कडे 11 लाख कोटींचा निधीEPFOकडे 11 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी असून तो दरवर्षी सुमारे 13 टक्क्यांनी वाढत असल्याचा दावा NCPAने केला आहे. कर्मचारी व्याजासह अतिरिक्त योगदान देण्यास तयार असतानाही त्यांना योग्य पेन्शन का दिली जात नाही, असा सवाल कामगार संघटनांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या बैठकीत पेन्शन वाढीसह इतर मागण्यांवर काय निर्णय होतो, याकडे पेन्शनधारकांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.