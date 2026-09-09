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Petrol-Diesel-CNG Price Today: कच्चे तेल 100 डॉलरवर! मुंबई-नागपूर-पुणेसह महाराष्ट्रात आता पेट्रोल-डिझेल कितीला?

Petrol, Diesel & CNG Rates in Mumbai, Pune & Nagpur: कच्च्या तेलाच्या दराने 100 डॉलरचा टप्पा गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींबाबत चिंता वाढली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसह महाराष्ट्रातील आजचे पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे ताजे दर जाणून घ्या.
Petrol-Diesel-CNG Price Today

Crude Oil Nears $100! Check Latest Fuel Rates in Maharashtra

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check Today’s Petrol, Diesel & CNG Prices Across Maharashtra: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. आज ब्रेंट क्रूडच्या दरात 1.5% वाढ होऊन प्रति बॅरेलचा भाव आता 99.38 म्हणजेच जवळपास 100 डॉलरवर पोहचला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत किरकोळ बाजारातही सरकारे तेल विपणन कंपन्यांच्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर दबाव वाढला आहे.

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