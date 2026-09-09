Petrol-Diesel-CNG Price Today: कच्चे तेल 100 डॉलरवर! मुंबई-नागपूर-पुणेसह महाराष्ट्रात आता पेट्रोल-डिझेल कितीला?

Check Today’s Petrol, Diesel & CNG Prices Across Maharashtra: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे. आज ब्रेंट क्रूडच्या दरात 1.5% वाढ होऊन प्रति बॅरेलचा भाव आता 99.38 म्हणजेच जवळपास 100 डॉलरवर पोहचला आहे. त्यामुळे देशांतर्गत किरकोळ बाजारातही सरकारे तेल विपणन कंपन्यांच्या पेट्रोल-डिझेलच्या दरावर दबाव वाढला आहे. .गेल्या आठवड्यातच CNG दरात मोठी वाढ झाल्याने आता पेट्रोल-डिझेल देखील महागणार का? असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. कारण पेतरोक-डिझेलच्या दरातील वाढ ही थेट महिन्याच्या आर्थिक बजेटवर परिणाम करते. यातच आज 9 सप्टेंबर रोजी सकाळी तेल विपणन कंपन्यानी ताजे दर जाहीर केले असून यात मोठा बदल झालेला दिसून येत नाही..Gold Rate Today: सोनं स्वस्त होण्याची वाट पाहणाऱ्यांना मोठा धक्का! तब्बल ₹15 हजारांनी महागलं; आता 10 ग्रॅम सोनं कितीला?.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोपुणे - 97.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलो नागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो.Safe Investment: 2,000 रुपायांची छोटी बचत बनवेल 1.42 लाखांचा फंड! पोस्ट ऑफिसची ही योजना पाहिली का?.LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,701 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,761 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,925 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,724.50 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,777 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,806 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.