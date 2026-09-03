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Petrol Diesel CNG LPG Price: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रात दरवाढीनंतर आता LPG-CNG कितीला?

Petrol-Diesel CNG LPG Rates: पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर झाले असून, मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांमध्ये आजचा भाव किती आहे ते जाणून घ्या. तसेच दरवाढीनंतर LPG आणि CNGच्या किमतीत काय बदल झाला, तसेच तुमच्या शहरात इंधन कितीला मिळत आहे, पाहा.
Petrol-Diesel CNG LPG Rates

Petrol Diesel CNG LPG Price: New Fuel Rates Announced; Check Mumbai, Pune Prices After Hike

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात घसरण होऊन प्रति बॅरल $95 झाला आहे. यानंतर आज सकाळीच सरकारी तेल विपणन कंपन्यानी HPCL, IOCL आणि भारत पेट्रोलियम यांनी 3 सप्टेंबरचे पेट्रोल-डिझेलचे दर जाहीर केले आहेत. यासोबतच दरवाढीनंतर शहरनिहाय LPG गॅस आणि CNG चा दर नेमका किती आहे जाणून घ्या.

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