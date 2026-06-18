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Petrol-Diesel-CNG Price: कच्चे तेल 80 डॉलरच्या खाली, आता पेट्रोल-डिझेल स्वस्त? जाणून घ्या मुंबई-पुणेसह राज्यातील इंधनाचे ताजे दर

Petrol-Diesel-CNG Latest Price: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भाव 80 डॉलरच्या खाली घसरले असताना आज तेल विपणन कंपन्यांनी मुंबई, पुणे आणि महाराष्ट्रातील इतर शहरांमध्ये इंधनाचे नवे दर जाहीर केले आहे.
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Petrol-Diesel Prices in India: Crude Below $80, check latest petrol diesel cng price 

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel-CNG Today Price: अमेरिका-इराण तणाव निवळल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भाव 80 डॉलर प्रति बॅरेलच्या खाली आले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे भाव कधी कमी होणार याकडे ग्राहकांचे लक्ष्य लागून आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही देशांत शांतता करार झाला असला तरी पश्चिम आशियातील तणाव आणि महत्त्वाच्या शिपिंग मार्गांमधील अडथळ्यांमुळे जागतिक कच्च्या तेल बाजारात अस्थिरता कायम आहे.

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