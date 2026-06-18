Petrol-Diesel-CNG Price: कच्चे तेल 80 डॉलरच्या खाली, आता पेट्रोल-डिझेल स्वस्त? जाणून घ्या मुंबई-पुणेसह राज्यातील इंधनाचे ताजे दर

Petrol-Diesel-CNG Today Price: अमेरिका-इराण तणाव निवळल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भाव 80 डॉलर प्रति बॅरेलच्या खाली आले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे भाव कधी कमी होणार याकडे ग्राहकांचे लक्ष्य लागून आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही देशांत शांतता करार झाला असला तरी पश्चिम आशियातील तणाव आणि महत्त्वाच्या शिपिंग मार्गांमधील अडथळ्यांमुळे जागतिक कच्च्या तेल बाजारात अस्थिरता कायम आहे..आज 18 जून 2026 रोजी देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी जाहीर केलेल्या नवीन दरांनुसार देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर स्थिर आहेत. 25 मे रोजी झालेल्या शेवटच्या मोठ्या दरवाढीनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल झालेला नाही. मात्र महाराष्टरत सोमवारी काही शहरांमध्ये CNG दरात वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे आज देशातील आणि राज्यातील प्रमुख शहरांतील इंधनाचे दर जाणून घेऊयात....देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.51 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 108.01 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).वेगवेगळ्या शहरांमध्ये इंधनाचे दर वेगवेगळे का?पेट्रोल आणि डिझेलवर GST लगात नसून राज्य आणि केंद्र सरकारचे वेगवेगळे कर लागू होतात. त्यामुळे या इंधनांच्या अंतिम किमतीत प्रत्येक राज्यात इंधनाचे दर वेगळे दिसतात. याशिवाय वाहतूक खर्च आणि त्या-त्या भागातील मागणी-पुरवठ्याची परिस्थितीही किरकोळ दर ठरवताना महत्त्वाची भूमिका बजावते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.