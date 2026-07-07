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Petrol-Diesel-CNG Price: 7 जुलैचे अपडेटेड दर जाहीर! कच्चे तेल स्वस्त झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?

Petrol-Diesel Latest Rate Today: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती घसरल्या असून तेल कंपन्यांनी देशांतर्गत बाजारात इंधनाचे अपडेटेड दर जाहीर केले आहे. 7 जुलै रोजी पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे ताजे दर काय आहेत ते जाणून घ्या.
Check latest Petrol, Diesel & CNG Rates

Petrol-Diesel Prices Updated: Check Petrol, Diesel & CNG Rates for July 7

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel-CNG Price Update: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात घसरल्या असून ब्रेंट क्रूडचा दर चार महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव कमी झाल्याने तेलाच्या किंमतीत ही घसरण झाली आहे. त्यामुळे देशातील वाहनधारक पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार याकडे लक्ष्य देऊन आहे.

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