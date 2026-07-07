Petrol-Diesel-CNG Price: 7 जुलैचे अपडेटेड दर जाहीर! कच्चे तेल स्वस्त झाल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल किती रुपयांना?

Petrol-Diesel-CNG Price Update: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात घसरल्या असून ब्रेंट क्रूडचा दर चार महिन्यांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव कमी झाल्याने तेलाच्या किंमतीत ही घसरण झाली आहे. त्यामुळे देशातील वाहनधारक पेट्रोल-डिझेल कधी स्वस्त होणार याकडे लक्ष्य देऊन आहे. .आज 7 जुलै रोजी देशभरातील तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे अपडेटेड दर जाहीर केले असून यात कोणताही मोठा बदल झाला नाही. त्यामुळे कच्चे तेल स्वस्त झाल्यानंतरही इंधनाचे दर कमी होण्याची अपेक्षा असलेल्या ग्राहकांना अद्याप प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. जाणून घ्या आजचे अपडेटेड पेट्रोल-डिझेल आणि CNG दर.Gold Rate Today: सोनं सलग तिसऱ्या दिवशी स्वस्त! चांदीच्या भावतही घसरण; आजचा ताजा भाव पाहा.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.89 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपये.Best Government Investment: PPF, SSY की SCSS? तुमच्यासाठी कोणती सरकारी बचत योजना फायद्याची? .महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.