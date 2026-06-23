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Petrol-Diesel-CNG Price: 23 जून रोजी देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?

Petrol-Diesel Prices Updated: 23 जून रोजी देशभरातील पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे ताजे दर जाहीर झाले आहेत. तुमच्या शहरात आज 1 लिटर इंधनासाठी किती रुपये मोजावे लागणार, जाणून घ्या.
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Petrol-Diesel-CNG Price Today: New Fuel Rates Announced Across India; Check Your City's Price

eSakal

Vinod Dengale
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Petrol-Diesel Update: सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील घटनांमुळे आज पुन्हा कच्च्या तेलाचे भाव वाढले असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून शांतता करार झाल्यापासून भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. मात्र ही घसरण होत असताना देशात पेट्रोल-डिझेलबाबत काय निर्णय झाला हे महत्त्वाचे ठरते.

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