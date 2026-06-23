Petrol-Diesel-CNG Price: 23 जून रोजी देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात 1 लिटरचा भाव किती?

Petrol-Diesel Update: सध्या होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील घटनांमुळे आज पुन्हा कच्च्या तेलाचे भाव वाढले असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून शांतता करार झाल्यापासून भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले आहे. मात्र ही घसरण होत असताना देशात पेट्रोल-डिझेलबाबत काय निर्णय झाला हे महत्त्वाचे ठरते. .मे 2022 पासून भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर उच्च पातळीवर कायम आहेत. मार्च 2024 मध्ये केंद्र सरकारने प्रति लिटर 2 रुपयांची कपात जाहीर केली होती, पण नंतर इंधनाच्या दरांमध्ये फारसा बदल झालेला नाही. त्यानंतर मार्च 2026 पासून पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यानंतर तेल विपणन कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. हा भार ग्राहकांवर टाकण्यासाठी गेल्या महिन्यात पेट्रोलच्या दरात 7.50 रुपये आणि डिझेलच्या दरात 7.60 रुपये प्रति लिटर एवढी वाढ करण्यात आली होती. अशा परिस्थितीत आज 23 जून 2026 देशातील विविध शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर काय आहेत?.EPF Insurance: PF खातेदारांना मिळतो तब्बल 7 लाखांचा मोफत विमा; अनेकांना याची माहितीच नाही; जाणून घ्या पात्रता आणि नियम.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये (1.07 रुपयांची वाढ).महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपये.FD Investment: पोस्ट ऑफिस की बँक? 50,000 रुपयांच्या FD गुंतवणुकीवर कुठे मिळणार जास्त रिटर्न? जाणून घ्या संपूर्ण गणित.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.