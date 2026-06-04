Personal Finance

Petrol-Diesel Rate: 4 जूनला पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे नवे दर जाहीर! मुंबई, पुणेसह तुमच्या शहरातील ताजे भाव पाहा

Petrol-Diesel-CNG Rate Today: देशातील तेल कंपन्यांनी 4 जूनचे पेट्रोल, डिझेल आणि CNGचे ताजे दर जाहीर केले आहेत. मुंबई, पुणेसह तुमच्या शहरात इंधन किती रुपयांनी मिळत आहे, ते जाणून घ्या.
Petrol-Diesel-CNG Price Today: New Fuel Rates Announced on June 4; Check Mumbai, Pune & Your City

Petrol-Diesel-CNG Price Today: New Fuel Rates Announced on June 4; Check Mumbai, Pune & Your City

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel-CNG Price Today: अमेरिका-इराणमधील सुरू असलेला संघर्ष आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत सध्या वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम होऊन देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये चढ-उतार दिसत आहेत.

Loading content, please wait...
petrol
Petrol & Diesel Prices
petrol and diesel
petrol and diesel price
Petrol diesel prices today
petrol and diesel price analysis
petrol price news
petrol and diesel rates
petrol prices today