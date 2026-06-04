Petrol-Diesel Rate: 4 जूनला पेट्रोल-डिझेल आणि CNGचे नवे दर जाहीर! मुंबई, पुणेसह तुमच्या शहरातील ताजे भाव पाहा

Petrol-Diesel-CNG Price Today: अमेरिका-इराणमधील सुरू असलेला संघर्ष आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत सध्या वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम होऊन देशांतर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या दरांमध्ये चढ-उतार दिसत आहेत..15 मे रोजी पहिल्यांदा दरवाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर पुढच्या 10 दिवसांत पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे दर आणखी 3 वेळा वाढविण्यात आले होते. त्यानंतर जागतिक बाजारात अमेरिका-इराणमध्ये शांतता करार यशस्वी होणार असे वाटत असताना दोन्ही देशांतील संबंध पुन्हा ताणले गेले असल्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव पुन्हा वाढले आहे. यातच देशांतर्गत बाजारात तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी पेट्रोल-डिझेलचे दर जाहीर करतात. त्यामुळे जाणून घेऊयात आजचे नवे दर काय आहेत..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर4 जून 2026 रोजी देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे आहेत.दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 112.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 108.01 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (4 जून 2026)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.