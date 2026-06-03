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Petrol-Diesel Price: कच्च्या तेलात भावात 7% वाढ झाल्यानंतर देशात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर लागू! पाहा तुमच्या जिल्ह्यातील ताजे दर

Petrol-Diesel-CNG Prices Update: अमेरिका-इराण तणावामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशातील पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे ताजे दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
Petrol & Diesel Prices Updated After 7% Crude Oil Surge! Check Your City’s Latest Fuel Rates

Petrol & Diesel Prices Updated After 7% Crude Oil Surge! Check Your City’s Latest Fuel Rates

eSakal

Vinod Dengale
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Petrol-Diesel-CNG Rate Today: अमेरिका आणि इराण यांच्यात लवकर शांतता करार होईल याचे शक्यता कमी होत असल्याने आज सलग तिसऱ्या दिवशी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. कारण हा संघर्ष आणखी काळ चालून जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मागच्या दोन दिवसांत तेलाच्या किंमतीत 7% वाढ झाली आहे.

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