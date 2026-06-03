Petrol-Diesel Price: कच्च्या तेलात भावात 7% वाढ झाल्यानंतर देशात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर लागू! पाहा तुमच्या जिल्ह्यातील ताजे दर

Petrol-Diesel-CNG Rate Today: अमेरिका आणि इराण यांच्यात लवकर शांतता करार होईल याचे शक्यता कमी होत असल्याने आज सलग तिसऱ्या दिवशी जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या आहेत. कारण हा संघर्ष आणखी काळ चालून जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मागच्या दोन दिवसांत तेलाच्या किंमतीत 7% वाढ झाली आहे. .या जागतिक संकटामुळे देशभरात गेल्या 17 दिवसांत पेट्रोल-डिझेलच्या दरात 4 वेळा वाढ करण्यात आली असून, आता कच्च्या तेलाचे भाव सलग तिसऱ्या दिवशी वाढल्याने देशात इंधनाच्या दरात वाढ होणार का असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. चला जाणून घेऊयात आज काय दर आहे..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! आयात शुल्क वाढीनंतर आज सर्वात कमी दर; उच्चांकापासून तब्बल 23 हजारांनी स्वस्त; पाहा ताजे भाव.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर3 जून 2026 रोजी देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे आहेत.दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 112.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.51 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 108.01 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील दर (3 जून 2026)मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.Stock Market Today: इराणच्या निर्णयाचा शेअर बाजाराला फटका! सेन्सेक्स-निफ्टी घसरले, गुंतवणूकदारांनी काय करावे?.महाराष्ट्रातील CNG दर (3 जून 2026)मुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलोठाणे - 84 रुपये प्रति किलो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.