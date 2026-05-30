Petrol-Diesel-CNG Price: कच्च्या तेलाचे भाव घसरल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल-CNGचे नवे दर जाहीर; मुंबई, पुणे आणि इतर जिल्ह्यांमध्ये दर पाहा

Petrol-Diesel-CNG Rate: पश्चिम आशियात अमेरिका-इराण संघर्ष सुरू झाल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या होत्या. पण सुरुवातीचे 75 दिवस देशात कोणत्याच प्रकारची दरवाढ पेट्रोल-डिझेलमध्ये झाली नाही. मात्र 15 मेपासून सुरू झालेल्या दरवाढीच्या मालिकेत अवघ्या दोन आठवड्यांपेक्षा कमी कालावधीत चार वेळा दरवाढ करण्यात आली. या कालावधीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात एकूण सुमारे 8 रुपये प्रति लिटर वाढ झाली आहे..दर स्थिरशनिवार, 30 मे 2026 रोजी देशभरातील पेट्रोल-डिझेल CNGच्या दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. यापूर्वी 25 मे रोजी इंधन दरात शेवटची वाढ करण्यात आली होती. त्या वेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये प्रति लिटर 2.50 रुपयांहून अधिक वाढ करण्यात आली होती.या वाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे दर मे 2022 नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहेत. गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ इंधन दर जवळपास स्थिर ठेवण्यात आले होते. मात्र, मार्च 2024 मध्ये लोकसभा निवडणुकांपूर्वी प्रति लिटर 2 रुपयांची कपात करण्यात आली होती. पण त्यानंतर कोणतीच कपात दरांमध्ये झाली नाही. सध्या अमेरिका-इराण तणाव शांत निवाळण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे त्यामुळे कच्च्या तेलाचे भाव घसरले आहे. .Gold Rate Today: एकाच दिवसात सोनं-चांदीच्या भावात मोठा बदल; पाहा आजचे ताजे दर.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरशनिवर, 30 मे 2026 रोजी देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर NDTV च्या आकडेवारीनुसार -दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.85 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरNDTV च्या आकडेवारीनुसार 30 मे 2026 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे-मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार शनिवार 30 मे 2026 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांमधील CNG दर पुढीलप्रमाणे -मुंबई - 84 रुपये प्रति किलोपुणे - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलोठाणे - 84 रुपये प्रति किलो.