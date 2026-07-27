Petrol-Diesel-CNG Price: आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी कच्चे तेल स्वस्त! देशात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर; पाहा ताजा भाव

Petrol-Diesel Price: सोमवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. अमेरिका आणि इराण यांनी रविवारी एकमेकांवर कोणतेही नवे हल्ले न केल्याने मध्य पूर्वेतील तणाव कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझमार्गे तेल वाहतूक पूर्ववत सुरू होईल, अशी आशा वाटत असताना ब्रेंट क्रूडचा दर 4.52 टक्क्यांनी घसरून प्रति बॅरल 92.41 डॉलरवर आला..कच्चे तेल स्वस्त झाल्याने आता देशांतर्गत बाजारात पेट्रोल-डिझेलची स्थिती ही ग्राहकांसाठी महत्त्वाची ठरते. यातच आज आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी 27 जुलै रोजी सकाळी 6 वाजता देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी ताजे दर जाहीर केले आहे. कच्चे तेल स्वस्त झाले असले तरी इंधन दरात कोणताही मोठा बदलन झाला नाही. .SIP Investment: महिन्याला फक्त 500 रुपयांची SIP तुम्हाला श्रीमंत बनवू शकते का? 10 आणि 20 वर्षांनंतर किती पैसे मिळतील ते पाहा.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेहैदराबाद - 113.51 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.MPSC Talathi Exam 2026: MPSC कडून तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! जाणून घ्या पेपर पॅटर्न, विषय आणि गुणपद्धती.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.