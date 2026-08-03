Petrol-Diesel Price Today: महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये पेट्रोल तब्बल 10 रुपये स्वस्त! तुमच्या शहरात आजचा दर किती?

Petrol-Diesel Updated Rate Today: 3 ऑगस्ट 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असून ब्रेंट क्रूडचा भाव 84 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आला आहे. त्यामुळे या घसरणीचा भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर काही परिणाम झाला आहे का, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. जाणून घ्या, 3 ऑगस्ट रोजी देशातील आणि तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर.. .देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेहैदराबाद - 113.51 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,691.50 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,752 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,915.50 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,715 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,767 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,796.50 रुपये (आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.