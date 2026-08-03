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Petrol-Diesel Price Today: महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातमध्ये पेट्रोल तब्बल 10 रुपये स्वस्त! तुमच्या शहरात आजचा दर किती?

Check Today's Petrol & Diesel Rates: ब्रेंट क्रूडचा भाव 84 डॉलरच्या खाली घसरल्यानंतर देशातील पेट्रोल-डिझेलच्या दर काय आहेत? जाणून घ्या पेट्रोल-डिझेल- CNG तसेच LPGचे ताजे दर...
Petrol-Diesel_CNG LPG Price Today

Gujarat Is ₹10 Cheaper Than Maharashtra – Check Your City's Latest Fuel Rate

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel Updated Rate Today: 3 ऑगस्ट 2026 रोजी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असून ब्रेंट क्रूडचा भाव 84 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आला आहे. त्यामुळे या घसरणीचा भारतातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर काही परिणाम झाला आहे का, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. जाणून घ्या, 3 ऑगस्ट रोजी देशातील आणि तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर..

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