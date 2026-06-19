Petrol-Diesel Rate: देशभरात पेट्रोल-डिझेल-CNG चे नवे दर जाहीर! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे अपडेटेड भाव

Petrol-Diesel Price Today: इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे गेल्या 3 महिन्यात जागतिक तेल आणि ऊर्जा बाजारात मोठ्या परांनात चढ-उतार दिसून आले. गुरुवार 18 जून 2026 रोजो देशाच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या तीन दिवसांत देशभरात सुमारे 1.47 कोटी घरगुती LPG सिलिंडरचे वितरण करण्यात आले आहे. त्याच कालावधीत सुमारे 1.36 कोटी नवीन सिलिंडर बुकिंगची नोंद झाली आहे. त्यामुळे सध्या देशात वितरण सुरळीत होत असून कोणताही इंधन तुटवडा नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. .दरम्यान, आज 19 जून 2026 रोजी देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे नवीन दर जाहीर केले आहेत. चला जाणून घेऊयात काय आहेत देशातील आणि राज्यातील प्रमुख शहरांतील इंधनाचे ताजे दर.Credit Card: 21 क्रेडिट कार्ड, तरीही कर्ज नाही! उलट कमावतो 55,000 रुपये; नेमकं काय आहे सीक्रेट?.देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.51 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 108.01 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेनवीन दरांनुसार पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणताही मोठा बदल झाला नाही. त्यामुळे कच्चे तेल स्वस्त झाल्यानंतरही सर्वसामान्य ग्राहकांना आजून दिलासा मिळाला नाही. .Gold Rate Today: सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! महिन्याभरात सोनं 17 हजारांनी स्वस्त; खरेदी करण्याआधी जाणून घ्या आजचे ताजे दर.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.