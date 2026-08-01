Personal Finance

Petrol-Diesel-CNG Price Today: LPG सिलेंडर 209 रुपयांनी स्वस्त! पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चेही नवे दर जाहीर

Petrol, Diesel & CNG Prices Announced: LPG सिलेंडरच्या दरात मोठी कपात झाल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, पेट्रोल, डिझेल आणि CNG चे आजचे शहरनिहाय इंधन दरही जाहीर करण्यात आले आहेत.
Petrol Diesel CNG Price Today

Fuel Price Today: Commercial LPG Price Slashed by ₹209! Check Petrol, Diesel & CNG Rates

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

Fuel Price Update: 1 ऑगस्ट पासून नवीन महिना सुरू होताच देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी व्यावसायिक LPG गॅस सिलेंडरच्या दरात सुमारे 209 रुपयांची कपात केली आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे आणि व्यावसायिक एलपीजीचा वापर करणाऱ्या इतर व्यवसायांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Petrol & Diesel Prices
petrol and diesel
petrol and diesel price
Petrol diesel prices today
petrol price news
petrol and diesel rates