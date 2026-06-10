Petrol-Diesel-CNG Price: अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर कच्चे तेल महागले; आता पेट्रोल-डिझेल कितीला? महाराष्ट्रातील शहरनिहाय नवे दर जाहीर

Petrol-Diesel Rate Today: पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून कच्च्या तेलाच्या भाव मोठ्या प्रमाणात चढ-उतार पहायाला मिळाले होते. गेल्या आठवड्यात दोन्ही देशांत शांतता कराराच्या चर्चा सुरू असताना भाव कमी झाले होते. मात्र काल अमेरिकेने इराणवर हल्ला केल्यानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या भावात मोठी वाढ पाहायला मिळाली. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील पेट्रोल-डिझेलच्या दरांवर याचा काय परिणाम हे पाहणे महत्तवाचे ठरते. .अमेरिका-इराण संघर्षामुळे तेल पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने भारतात मे महिन्यात तब्बल 4 वेळा इंधन दरवाढ करण्यात आली होती. त्यात आज पुन्हा कच्च्या तेलाचे भाव 1.56 डॉलरने वाढल्यानंतर देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी 10 जून 2026 रोजी देशभरात आणि राज्यभरात पेट्रोल-डिझेल तसेच CNG च्या नव्या दरांची घोषणा केली आहे. चला जाणून घेऊयात शहरनिहाय काय दर आहेत..प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेल दर (10 जून 2026)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.51 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 108.01 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपयेपोर्ट ब्लेयर - पेट्रोल 88.66 रुपये, डिझेल 84.56 रुपये (देशात सर्वात स्वस्त)कालच्या तुलनेत आज पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कोणतेही मोठे बदल झालेले नाहीत. .पेट्रोल-डिझेलवर मोठे नुकसानपेट्रोलियम मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, देशातील तेल कंपन्यांना सध्या डिझेलवर तब्बल 30 रुपये प्रति लिटर तर पेट्रोलवर 6 रुपये प्रति लिटर इतका तोटा आहे. त्यामुले तेल कंपन्यांना रोज 600 ते 700 कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे..महाराष्ट्रातील नवे दरमहाराष्ट्रातील काही प्रमुख जिल्ह्यांतील आणि शहरांतील 10 जून 2026 रोजीचे पेट्रोल-डिझेल दर पुढीलप्रमाणे -मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.