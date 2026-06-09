Petrol-Diesel-CNG Price Today: पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चे नवे दर जाहीर; पुणे, मुंबईसह महाराष्ट्रात आज किती भाव?

Petrol-Diesel-CNG Rate Update: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे 15 मे 2026 पासून देशभरात पेट्रोल-डिझेल तसेच CNG चे दर वाढण्यास सुरुवात झाली. मे महिन्यात तब्बल 4 वेळा दरवाढ केल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला याचा मोठा फटका बसला. दरम्यान, अमेरिका-इराण यांच्यात शांतता करार चर्चा सुरू झाल्यानंतर तेल पुरवठा सुरळीत होईल अशी आशा असताना इस्राइल-इराण संघर्ष गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा पेटला आणि कच्च्या तेलाचे भाव वाढल्याने देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढतील असे बोलले जात आहे. .देशातील तेल विपणन कंपन्यांनी 9 जून 2026 रोजी सकाळी 6 वाजता देशभरात आणि राज्यभरात पेट्रोल-डिझेल तसेच CNG च्या नव्या दरांची घोषणा केली असून कालच्या तुलनेत आजचे दर मोठ्या परांनात स्थिर असल्याचे दिसून येते. चला जाणून घेऊयात शहरनिहाय काय दर आहेत..Car Discount News: Maruti, Hyundai आणि Tata च्या गाड्या झाल्या स्वस्त! 2.15 लाखांपर्यंतची बंपर सूट; कोणत्या मॉडेलवर किती फायदा? .देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेल दर (9 जून 2026)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.51 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 108.01 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे पेट्रोल-डिझेल दरमहाराष्ट्रातील काही प्रमुख जिल्ह्यांतील आणि शहरांतील 9 जून 2026 रोजीचे पेट्रोल-डिझेल दर पुढीलप्रमाणे -मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.Gold Rate Today: सोनं आणखी स्वस्त! सलग 10 व्या दिवशी दर घसरले; उच्चांकापासून 29,000 रुपयांनी स्वस्त, आज महाराष्ट्रात किती भाव?.महाराष्ट्रातील CNG चे नवे दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.