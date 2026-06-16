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Petrol-Diesel-CNG Price: CNG वाढला, कच्चे तेल स्वस्त होऊनही पेट्रोल डिझेलचे काय? देशभारत नवे दर जाहीर

New Petrol-Diesel Prices: कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यानंतर देशात इंधन दरांमध्ये मोठा बदल जाहीर करण्यात आला आहे. पेट्रोल-डिझेलचे नवीन दर किती आहेत आणि तुमच्या शहरात काय परिणाम झाला आहे, जाणून घ्या सविस्तर!
Petrol-Diesel-CNG Price

CNG Price Hike Shock! Crude Oil Falls, But What Happened to Petrol and Diesel Rates?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel-CNG Price: अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण शांतता करारानंतर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. तसेच या करारामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाची मानली जाणारी हॉर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू झाल्याने ऊर्जा पुरवठ्यावरील चिंता देखील कमी झाली आहे. मात्र काल मध्यरात्रीपासून महाराष्ट्रात पुणेसह काही शहरांमध्ये CNG गॅसचा दर प्रति किलो 1 रुपयाने वाढला. त्यामुळे CNG नंतर आता देशात पेट्रोल-डिझेल दरात काय बदल झाला हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते.

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