Petrol-Diesel-CNG Price: महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी LPG-CNG दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर; पाहा तुमच्या शहरातील भाव

Check Today’s Petrol-Diesel-CNG Rates in Your City: नवीन महिन्याच्या सुरुवातीलाच LPG ग्राहकांना मोठा झटका बसला आहे. 1 सप्टेंबरपासून 19 किलोचा कमर्शियल LPG आणि 5 किलोचा छोटू सिलेंडरच्या दरात अनुक्रमे 9.50 रुपये आणि 2 रुपायांची वाढ झाली. त्यासोबतच आज दिल्लीनंतर मुंबईतही CNG दरात 2 रुपायांची वाढ झाली त्यामुळे आता पेट्रोल-डिझेलबाबत काय निर्णय झाला हा ग्राहकांसाठी महत्त्वाचा प्रश्न आहे. .1 सप्टेंबर 2026 रोजी सकाळी तेल कंपन्यांनी पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहे. त्यामुळे आज टाकी भरण्याआधी तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेल तसेच CNG किती रुपयांना मिळतं आहे एकदा पाहा..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल- डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरआज मुंबईसह महाराष्ट्रातील काही शहरात CNG महागला असून Goodreturns च्या सकाळी 9 वाजताच्या ताज्या अपडेटनुसार शहरनिहाय CNG दर पुढीलप्रमाणे-मुंबई - 88 रुपये प्रति किलोपुणे - 97.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 88 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 94.90 रुपये प्रति किलोनांदेड - 94 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 101 रुपये प्रति किलो (4 रुपयांनी महाग).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.