Petrol-Diesel-CNG Rate: LPG दरवाढीनंतर इंधनाचे नवे दर जाहीर! तुमच्या शहरात पेट्रोल-डिझेल-CNG आता किती रुपयांनी मिळतंय?

Petrol-Diesel-CNG Price Today: जागतिक तेल संकटामुळे देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे दर मागच्या पंधरा दिवसांपासून 4 वेळा वाढले आहेत तर LPG गॅसचे दरही मागील काही दिवसांपासून वाढविण्यात आले आहे. यातच आता सरकारने 1 जून 2026 पासून व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे. त्यासोबतच पेट्रोल-डिझेल आणि CNG चेही आज नवे दर जाहीर करण्यात आले आहे. .निर्यात शुल्कात कपातत्यातच काल केंद्र सरकारने 1 जूनपासून पुढच्या पंधरा दिवसांसाठी पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएलवरील निर्यात शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत काय निर्णय झाला असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.सोमवार 2026 रोजी देशभरातील तेल विपणन कंपन्यानी जाहीर केलेल्या पेट्रोल-डिझेल दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यापूर्वी 25 मे रोजी इंधन दरात शेवटची वाढ करण्यात आली होती. चला पाहुयात आज काय आहेत दर.....देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर1 जून 2026 रोजी देशातील पेट्रोल-डिझेलचे दर पुढीलप्रमाणे -दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.85 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगलुरु - पेट्रोल 110.93 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दर1 जून 2026 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर खालीलप्रमाणे-मुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरGoodreturns च्या आकडेवारीनुसार 1 जून 2026 रोजी राज्यातील प्रमुख शहरांमधील CNG दर पुढीलप्रमाणे -मुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलोठाणे - 84 रुपये प्रति किलो.