Petrol-Diesel-CNG Rate: एका दिवसात कच्चे तेल 10% ने महागले! मुंबई-पुण्यात आता पेट्रोल-डिझेलसाठी किती पैसे मोजावे लागणार?

Petrol-Diesel-CNG Rate Today: पश्चिम आशियात आता पुन्हा एकदा अमेरिका-इराण संघर्ष चिघळला असून जागतिक बाजारात तेल पुरवठ्याबाबात चिंता निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोमवारी 13 जुलैला कच्च्या तेलाच्या किमतीत सुमारे 10 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. त्यामुळे आता देशातील पेट्रोल आणि डिझेल पुन्हा महागणार का, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले होते..आज 14 जुलै 2026 रोजी सकाळी 6 वाजता देशातील सरकारी तेल कंपन्यांनी ताजे अपडेटेड दर जाहीर केले असून आज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ दरांमध्ये कोणताही मोठा बदल करण्यात आलेला नाही. मात्र शहरनिहाय दर वेगळे असलेने टाकी फुल करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर एकदा तपासा..RBI News: WhatsApp वर RBI चा मेसेज आला? खिशातील रुपया आता मोबाईलमध्ये! डिजिटल रुपया म्हणजे काय आणि तो कसा वापरायचा जाणून घ्या .देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दरदिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 110.89 रुपये, डिझेल 98.80 रुपये.महाराष्ट्रातील नवे दरमुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.