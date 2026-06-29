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Petrol-Diesel Rate Today: 29 जूनला देशभरात पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर! मुंबई-पुण्यात 1 लिटरसाठी किती रुपये मोजावे लागणार?

Petrol-Diesel-CNG Today Update: 29 जून 2026 रोजी तेल विपणन कंपन्यांनी नवे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर जाहीर केले आहेत. तुमच्या शहरात 1 लिटर पेट्रोल-डिझेलसाठी किती रुपये मोजावे लागणार, जाणून घ्या.
Petrol-Diesel new rate

Petrol-Diesel Prices Announced! Check How Much You’ll Pay Per Litre in Mumbai & Pune Today

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel-CNG Price Today: जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव आता 73 डॉलर प्रति बॅरेल पर्यंत आल्यानंतर आता देशात पेट्रोल -डिझेल कधी स्वस्त होणार असा अशी चर्चा सुरू आहे. यातच आज 29 जून 2026 रोजी देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलचे ताजे दर जाहीर केले आहेत.

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