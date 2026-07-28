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Petrol-Diesel-LPG Price Today: कच्चे तेल 10% ने घसरले! पेट्रोल-डिझेल, CNG आणि LPG चे नवे दर जाहीर; पाहा तुमच्या शहरातील भाव

Petrol, Diesel, CNG & LPG Rates Updated: कच्चे तेल 10% ने स्वस्त झाल्याने पेट्रोल-डिझेलच्या दरांबाबत ग्राहकांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. आजचे पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि LPG चे ताजे दर तपासा आणि तुमच्या शहरातील भाव जाणून घ्या.
Petrol, Diesel, CNG & LPG Rates Updated

Crude Oil Drops 10%! Check Today’s Petrol, Diesel, CNG & LPG Prices in Your City

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Petrol-Diesel Rate Today: जागतिक बाजारात अमेरिका-इराण तणाव कमी झाल्याने कच्च्या तेलाचे भाव गेल्या 2 दिवसांत तब्बल 10% ने घसरले आहे. त्यामुळे आता देशांतग्रगात बाजारात पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि LPG ही स्वस्त झाले का असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. 28 जुलै रोजी देशातील सरकारी तेल विपणन कंपन्यांनी ताजे दर लागू केले असून यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

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