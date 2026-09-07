Petrol-Diesel-LPG Rate: अहमदाबादमध्ये पेट्रोल 101 रुपयांवर, महाराष्ट्रात किती? पाहा पेट्रोल-डिझेल अन् LPG सिलेंडरचे ताजे दर

Petrol-Diesel-LPG Price Today: पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अजूनही प्रति बॅरल 95 डॉलरच्या वर आहेत. अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे कच्च्या तेलाचे दर पुन्हा 100 डॉलरच्या पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. असे झाल्यास देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, कच्चे तेल महाग होत असतानाही भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर गेल्या काही काळापासून स्थिर आहेत. तेल कंपन्यांनी आज पेट्रोल-डिझेलचे अपडेटेड दर जाहीर केले असून, आजही इंधनाच्या दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल-डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेअहमदाबाद - 101.83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपयेहैदराबाद - 115.69 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपये.8th Pay Commission ला 10 महिने पूर्ण, सॅलरी-पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टरवर काय झालं? जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट .महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 88 रुपये प्रति किलोपुणे - 97.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोनाशिक - 93.65 रुपये प्रति किलो नागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो.Money Habits: पैसा कमावणं सगळ्यांनाच जमतं, पण श्रीमंत लोक करतात 'ही' 5 कामं; तुम्ही करता का?.LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,701 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,925 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,761 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,777 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,724.50 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,806 रुपये (सर्व आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.