Petrol-Diesel-LPG Price: कच्चे तेल स्वस्त! अहमदाबादमध्ये पेट्रोल फक्त 101 रुपये; मुंबई-पुण्यात आजचा दर किती?

Petrol-Diesel Rate Update: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा एकदा घसरण झाली आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यात संभाव्य चर्चेची शक्यता निर्माण झाल्याने जागतिक कमोडिटी बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी झाले आहे. या घसरणीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय सरकारी तेल कंपन्या IOCL, BPCL आणि HPCL यांनी बुधवारी सकाळी 6 वाजता देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर केले. जाणून घ्या 5 ऑगस्टचे देशातील आणि तुमच्या शहरातील पेट्रोल-डिझेलचे ताजे दर...देशातील प्रमुख शहरांतील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर (प्रति लिटर)दिल्ली - पेट्रोल 102.12 रुपये आणि डिझेल 95.20 रुपयेकोलकाता - पेट्रोल 113.47 रुपये, डिझेल 99.82 रुपयेहैदराबाद - 113.51 रुपये, डिझेल 103.82 रुपयेमुंबई - पेट्रोल 111.21 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेअहमदाबाद - 101 .83 रुपये आणि डिझेल 97.92 रुपयेबेंगळुरू - पेट्रोल 111.68 रुपये, डिझेल 99.56 रुपयेचेन्नई - पेट्रोल 107.76 रुपये, डिझेल 99.66 रुपये.Gold Rate Today: 4 ऑगस्टला सोनं आणखी स्वस्त! खरेदीची संधी? आजचा 10 ग्रॅमचा ताजा दर पाहा.महाराष्ट्रातील नवे दर (प्रति लिटर)मुंबई - पेट्रोल 111.18 रुपये आणि डिझेल 97.83 रुपयेनागपूर - पेट्रोल 111.80 रुपये आणि डिझेल 98.48 रुपयेनाशिक - पेट्रोल 112.44 रुपये आणि डिझेल 99.07 रुपयेपुणे - पेट्रोल 112.04 आणि डिझेल 98.68 रुपयेअमरावती - पेट्रोल 112.89 रुपये आणि डिझेल 99.54 रुपयेकोल्हापूर - पेट्रोल 112.57 रुपये आणि डिझेल 99.23 रुपयेठाणे - पेट्रोल 111.38 रुपये आणि डिझेल 98.00 रुपये.महाराष्ट्रातील CNG दरमुंबई - 86 रुपये प्रति किलोनागपूर - 88.90 रुपये प्रति किलोपुणे - MNGL 95.75 रुपये प्रति किलो आणि Goodreturnsनुसार 96.50 रुपये प्रति किलोनाशिक - 96.50 रुपये प्रति किलोठाणे - 86 रुपये प्रति किलोकोल्हापूर - 96.95 रुपये प्रति किलो (आकडेवारी - Goodreturns).Best Investment: SIP, FD की RD? दरमहा 5 हजार रुपये गुंतवल्यास 10 वर्षांत कुठे मिळेल सर्वाधिक पैसा?.LPG दरमुंबई - घरगुती गॅस सिलेंडर (14.2 किलो) 941.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर (19 किलो) 2,691.50 रुपयेपुणे - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,752 रुपयेनागपूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 993.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,915.50 रुपयेकोल्हापूर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 944.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,715 रुपयेनाशिक - घरगुती गॅस सिलेंडर - 945.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,767 रुपयेछ. संभाजीनगर - घरगुती गॅस सिलेंडर - 950.50 रुपये आणि कमर्शियल गॅस सिलेंडर - 2,796.50 रुपये (आकडेवारी Goodreturn वेबसाइट).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.