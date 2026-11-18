Petrol Diesel Commission Hike: देशभरातील LPG गॅस वितरक आणि पेट्रोल पंप चालकांनी त्यांच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी पेट्रोलियम मंत्रालयासह सरकारी तेल कंपन्या HPCL, IOCL आणि BPCL कडेही पाठपुरावा सुरू केला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कमिशनमध्ये वाढ झालेली नाही. मात्र, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीजबिल, देखभाल आणि इतर खर्च सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे व्यवसाय चालवणं कठीण होत असल्याचं विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे. .किती कमिशनची मागणी? सध्या 14.2 किलोच्या घरगुती LPG सिलिंडरच्या विक्रीवर वितरकांना 75 रुपये कमिशन मिळतं. हे कमिशन वाढवून 120 ते 150 रुपये प्रति सिलिंडर करावं अशी मागणी आहे. गॅस एजन्सी चालवताना कर्मचाऱ्यांचे पगार, देखभाल, वीजबिल आणि इतर प्रशासकीय खर्च वाढले आहेत. मात्र, त्या तुलनेत उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे कमिशन वाढवण्याची गरज असल्याचं वितरकांचं म्हणणं आहे. .Gold Rate Today: लग्नसराईपूर्वी सोन्याचे भाव कोसळले! 40 मिनिटांतच मोठी घसरण; 11 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त भाव; तुमच्या शहरातील दर पाहा.पेट्रोल-डिझेलच्या कमिशनमध्येही वाढ होणार? LPG वितरकांप्रमाणेच पेट्रोल पंप चालकांनीही कमिशन वाढवण्याची मागणी केली आहे. सध्याच्या एकूण कमिशनमध्ये 30 ते 40 टक्क्यांनी वाढ करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. याशिवाय पेट्रोलवर प्रति लिटर 1.50 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 2.50 रुपये अतिरिक्त कमिशन द्यावं, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पेट्रोल पंपावर ग्राहकांना मोफत हवा भरण्याची सुविधा द्यावी लागते. त्याशिवाय कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पंपाच्या देखभालीचा खर्चही वाढत आहे. या वाढत्या खर्चाचा व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचं पेट्रोल पंप चालकांचं म्हणणं आहे. .2017 पासून कमिशनमध्ये मोठी वाढ नाही? डीलर असोसिएशनच्या माहितीनुसार, तेल कंपन्या आणि डीलर्स यांच्यातील करारानुसार वर्षातून किमान दोन वेळा कमिशनचा आढावा घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांतील कमिशनमधील जवळपास 18 सुधारणा अद्याप प्रलंबित असल्याचा दावा आहे. तर पेट्रोल पंप आणि LPG व्यवसायातील डीलर्सचं मार्जिन 2017 पासून जवळपास स्थिर असल्याचे सांगितले जात आहे..PNG आणि e-KYC मुळेही व्यवसायावर परिणाम पाइपद्वारे घरापर्यंत पोहोचणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा (PNG) विस्तार होत असल्याने LPG सिलिंडरच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचं वितरकांचं म्हणणं आहे. याशिवाय LPG ग्राहकांसाठी आवश्यक असलेल्या e-KYC प्रक्रियेचा खर्च आणि इतर कामकाजातील अडचणींमुळेही त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सरकारने कमिशनमध्ये लवकरात लवकर वाढ करावी आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सुधारणांवर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी LPG वितरक आणि पेट्रोल पंप चालकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.